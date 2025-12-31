Bakan Güler: Terörsüz Türkiye hedefine kararlı bir yürüyüş içindeyiz

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni yıl mesajında, "Asil milletimizin huzur ve güvenliği için her türlü terör örgütü ile mücadelemiz sürerken birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, iç cephemizi tahkim etmek, evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru da kararlı bir yürüyüş içindeyiz" dedi.

Bakan Güler, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı. Güler, "Kahraman silah ve mesai arkadaşlarım, Cumhuriyetimizin bekasını ve asil milletimizin güvenliğini koruma irademizin somut bir yansıması olan faaliyetlerimizle dolu yoğun bir yılı geride bırakırken aynı irade ve motivasyonla yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle, emeklisinden muvazzafına Milli Savunma Bakanlığı ailesinin tüm seçkin personelinin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı, bölgemizin çok boyutlu risk ve tehditlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde Türkiye ; güçlü ordusu, çok boyutlu diplomatik ilişkileri ve kararlı devlet iradesiyle barıştan, istikrardan ve adaletten yana tutumunu sürdürmektedir. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de etkinliğini ve caydırıcılığını sahada ve masada ortaya koyarak vatanımızın birliği, bütünlüğü, geleceği ve güvenliği için üstlendiği tüm sorumlulukları başarıyla yerine getirmiştir, getirmeye de devam etmektedir. Bu kapsamda hudutlarımız; kahraman Mehmetçiğimizin fedakarlığı ve ileri teknolojiye dayalı kademeli emniyet sistemlerimiz ile dünya standartlarında korunmuş, sınır güvenliğinde elde edilen somut başarılar, milletimizin huzur içerisinde olmasını sağlamıştır. Mehmetçik, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'Hudut namustur' anlayışıyla ve büyük bir hassasiyetle sınırlarımızı korumaya devam edecektir. Asil milletimizin huzur ve güvenliği için her türlü terör örgütü ile mücadelemiz sürerken birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, iç cephemizi tahkim etmek, evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru da kararlı bir yürüyüş içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu tarihi süreç; devletimizin kardeşliğimizi pekiştirme, milletimizi güvenli ve müreffeh dolu yarınlara ulaştırma iradesinin de en açık göstergesidir. Çok iyi biliyoruz ki şehit ve gazilerimizin kahramanlığı ve fedakarlığı ile kahraman personelimizin engin özverisi olmasaydı, terör bitme noktasına gelmeyecek ve bugünkü sürece ilişkin kararlılık ortaya çıkmayacaktı. Bu yüzden en büyük ilham kaynağımız olan şehit ve gazilerimizin bu destansı mücadeleleri hiçbir zaman unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı

'MİLLİ ÇIKARLARIMIZDAN TAVİZ VERİLMEMİŞTİR'

Türkiye'nin terörle mücadelesinin yanı sıra mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerinin de tavizsiz bir şekilde korunduğunu vurgulayan Güler, "Uluslararası hukuk temelinde barışçıl bir yaklaşım sürdürülürken milli çıkarlarımızdan da asla taviz verilmemiştir. Milli davamız olan Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm vizyonumuz çerçevesinde, Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ve güvenliği her koşulda savunulmuştur. İki devletli çözüm temelinde Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını desteklemeye; garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda Ada'nın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin dünyanın birçok coğrafyasında etkinliğinin ve itibarının arttığı bir dönemde kahraman ordumuz da uluslararası platformlarda icra ettiği faaliyetlerle küresel güvenlik ve istikrara önemli katkılarda bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Balkanlar'dan Kafkasya'ya Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada üstlendiği sorumluluklar ve elde ettiği başarıların büyük katkısıyla ülkemiz, uluslararası güvenlik mimarisinin etkin ve vazgeçilmez üyelerinden biri haline gelmiştir. Bu süreçte NATO'daki sorumluluklarımız da hassasiyetle yerine getirilmiş, ülkemizin ittifak içindeki etkin ve belirleyici rolü, daha da güçlenmiştir. 2026 NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenecek olması, bu güvenin açık bir göstergesidir. Kahraman ordumuzun tüm görevlerini layıkıyla yerine getirmesi ve gücünü muhafaza edip daha da pekiştirmesi için milli ve uluslararası tatbikatlarımız ile eğitim faaliyetlerimiz de aralıksız ve başarıyla icra edilmiştir, edilmektedir" dedi.

Güler, savunma sanayinin 'yerli, milli, modern ve tam bağımsız' vizyonu doğrultusunda büyük bir ivme kazandığını; İHA ve SİHA'lardan hava savunma sistemlerine, savaş gemilerinden ALTAY ana muharebe tankına kadar pek çok stratejik projenin sahaya yansıdığını belirterek, "KAAN, HÜRJET ve Kızılelma gibi platformlar, Türkiye'nin geleceğin harp ortamına yön veren ülkelerden biri olma kararlılığını ortaya koymuştur. Askeri fabrikalarımız ve tersanelerimiz güçlendirilmiş; milli uçak gemisi ve milli denizaltı hedefimiz doğrultusunda somut adımlar atılmıştır. Ulaştığımız bu seviyeyi; başarının bir varış değil, yolculuk olduğunun bilinciyle daha da ileriye taşıma kararlılığımız tamdır" dedi.

'GÜÇLÜ ORDUMUZ, BARIŞIN SİGORTASI'

Türkiye'nin köklü devlet geleneği, genç ve dinamik nüfusu, stratejik coğrafyası ve yerli-milli teknolojiyle desteklenen ordusuyla yalnızca bugünün tehditlerine değil, geleceğin belirsiz risk ortamına karşı da hazırlıklı bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Güler, "Güçlü ordumuz, barışın sigortası; milletimizin ise en sağlam güvencesidir. Kahraman ordumuzun başarıların temelinde de eğitimli, disiplinli ve yüksek vazife şuuru taşıyan personelimiz yer almaktadır. Bu anlayışla personelimizin eğitimi, özlük hakları ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız da kararlılıkla sürdürülmektedir. Milli Savunma Bakanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük ve daha güçlü Türkiye hedefiyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürecek, ülkemizin ve asil milletimizin bekası için üzerimize düşen tüm görevleri üstün bir sorumluluk anlayışıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Milli Savunma Bakanlığı ailemizin tüm fertlerine, emeklilerimize, gazilerimize ve onların aileleri ile birlikte şehitlerimizin kıymetli ailelerine yeni yılda en samimi duygularla sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.