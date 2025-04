Bakan Güler: "Mehmetçik ülkemizin ulaştığı etkinliği sahada açıkça ortaya koymaktadır"

ISPARTA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bugün Azerbaycan'da, Libya'da, Somali'de, Katar'da, Kosova'da ve Bosna-Hersek'te görev yapan Mehmetçik, bu stratejik vizyonumuzu ve ülkemizin ulaştığı etkinliği sahada açıkça ortaya koymaktadır. Bu görevleri icra etmemiz, kadim Türk devlet geleneğimiz ile köklü tarih ve medeniyetimizden ilham alan sorumluluk anlayışımızın da bir tezahürüdür" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni'nde konuştu. Bakan Güler, mezun olan askerleri başarılarından dolayı kutladı.

"Bölgesel istikrarsızlıklar çok yönlü tehditler oluşturmaktadır"

Güler, "Bölgesel istikrarsızlıklar, sınır aşan tehditler, terörizm, siber saldırılar, düzensiz göç hareketleri ve enerji güvenliği gibi meseleler; başta askeri olmak üzere politik, ekonomik, teknolojik ve sosyal açılardan çok yönlü tehditler oluşturmaktadır" diye konuştu.

"Çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz"

Böyle kritik bir dönemde caydırıcı ve çok yönlü bir stratejik vizyon ile hareket etmelerini dile getiren Bakan Güler, "Bu gerçeklikten hareketle Türkiye Cumhuriyeti olarak hem ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak, hem de bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz çeşitli vazifeleri büyük bir kararlılıkla yerine getirmektedir"

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde benimsenen etkin politikalara dikkati çekerek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere, denizlerimizin ve semalarımızın korunması, tatbikatlarla gücünün pekiştirilmesi dahil, çeşitli vazifeleri büyük bir kararlılıkla yerine getirmektedir. Bu çok yönlü faaliyetlerimiz, sadece yurt içinde sınırlı kalmamakta, aynı zamanda kardeş ve dost coğrafyalarda da güvenliği, barışı, huzuru ve istikrarı tesis etmeye yönelik, artan bir ivmeyle sürdürülmektedir" şeklinde konuştu.

"Mehmetçik ülkemizin ulaştığı etkinliği sahada açıkça ortaya koymaktadır"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Azerbaycan'da, Libya'da, Somali'de, Katar'da, Kosova'da ve Bosna-Hersek'te görev yapan Mehmetçik, bu stratejik vizyonumuzu ve ülkemizin ulaştığı etkinliği sahada açıkça ortaya koymaktadır. Bu görevleri icra etmemiz, kadim Türk devlet geleneğimiz ile köklü tarih ve medeniyetimizden ilham alan sorumluluk anlayışımızın da bir tezahürüdür. Elbette ki bu büyük başarının ardında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her biri kendi alanında vazgeçilmez önemdeki unsurlarının ortaya koydukları büyük emek, gayret ve fedakarlıklar vardır. Ancak ordumuzun en güzide birliklerinden biri olan ve başta terörle mücadele olmak üzere, pek çok faaliyetimizde stratejik ve operatif gücümüz olan kahraman komandolarımızın mümtaz katkılarını özellikle vurgulamak isterim."

"Komandolarımız hep üstlendiği vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirerek asil milletimizin gurur kaynağı olmaktadırlar"

Komandoların Türk askeri gücün kudret ve cengaverlerini en önde temsil ettiğini aktaran Bakan Güler, "Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon sahalarında, birçok kritik görevde ve bulundukları uluslararası misyonlarda, komandolarımız, hep üstlendiği vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirerek asil milletimizin gurur kaynağı olmaktadırlar. Bugün buradan mezun ettiğimiz siz kıymetli uzmanlarımız da, işte bu seçkin gücün bir parçası, birer mensubu olacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Komando olmak karakter sağlamlığı demektir"

"Bu kapsamda şu tavsiyelerimi daima rehber edinmenizi sizlerden istiyorum" diyen Güler, şunları kaydetti:

"Unutmayınız ki komando olmak; sadece zorlu şartlarda görev almak veya operasyon icra etmek değil, aynı zamanda yüksek bir ruh disiplinine sahip olmak ve karakter sağlamlığı demektir. Ayrıca, fiziki yeterliliğin yanında, psikolojik dayanıklılığı, yüksek bir iradeyi ve farkındalığı da gerektirir. Bu bağlamda sahada karşılaşacağınız tehlike anında, akıllı ve cesur, baskı altında sessiz, kararlı ve sebatlı, rahatlık anında ise tedbirli ve ölçülü olmalısınız. Ne kadar yetenekli olursanız olun; irade, sabır ve kararlılık vazgeçilmeziniz olmalıdır. Her şartta hazır, güçlü ve cesur olan komandolar, bu özellikleriyle daima ayaktadır ve vazifesine amadedir."

"Askerlik; sürekli yenilenen, gelişen ve öğrenilen bir meslektir"

Mezun olan askerlerin sadece zorlu eğitimlerini tamamlamadığını, aynı zamanda psikolojik olarak da önemli bir eşiği aştığını söyleyen Bakan Güler, "Gerektiğinde her biriniz; farklı coğrafyalarda, yüksek riskli görevler üstleneceksiniz. Bu görevlerde yalnızca kendi başarılarınız değil; silah arkadaşlarınızın güvenliği, asil milletimizin huzuru ve vatanımızın bekasının sizlere emanet edildiğini asla unutmayınız. Öte yandan vazifelerinizden elde edeceğiniz her bir tecrübe çok kıymetlidir. Karşılaştığınız her engeli, birer problem şeklinde değil, aksine sizleri geliştiren güçlü bir gelişim fırsatı olarak görmelisiniz. Zira askerlik; sürekli yenilenen, gelişen ve öğrenilen bir meslektir" ifadelerine yer verdi.

"Modern harp teknolojik donanım ile yürütülmektedir"

Bakan Güler, konuşmasına şöyle devam etti:

"Modern harp, artık yalnızca fiziki üstünlükle değil; zihinsel çeviklik, stratejik öngörü ve teknolojik donanım ile yürütülmektedir. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri olarak; eğitim ve doktrin ile harp konsepti ve teknolojiyi, ayrılmaz bir bütün olarak görmekte, buna göre çalışmalarımızı icra etmekteyiz. Şanlı ordumuzun bugün ulaştığı bu yüksek seviyede, yerli ve milli savunma sanayimizin gelişiminin de müstesna bir payı olduğunu vurgulamak isterim. Öyle ki son yıllarda Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine sunulan milli piyade tüfeklerimiz, fırtına obüslerimiz, farklı çap ve kabiliyette yerli füzeler ve modernize edilmiş zırhlı araçlarımız, İHA ve SİHA'larımız ile deniz harp sistemlerimiz, hem caydırıcılığımızı artırmış hem de operasyonel gücümüzü büyük ölçüde yükseltmiştir."

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bunların yanı sıra sahip olduğu nitelikli personeliyle her geçen gün gücüne güç katmaktadır. Sizler de bugün brövelerinizi gururla takarak kıymetli ve tarihi bir adım atıyorsunuz" ifadelerini kullanan Bakan Güler, şöyle konuştu:

"Ülkemizin bekasını koruma azmimiz ve kararlılığımız ile daha büyük ve güçlü Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda sürdürdüğümüz faaliyetlerde görev alacak, bu kutsal misyonun birer parçası olacaksınız. Bunun bilincinde olan sizlerin, tüm görevlerinizi yüksek bir aidiyet duygusuyla yerine getirerek Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve ülkemize nice önemli hizmetlerde bulunacağınıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, siz komandolarımızın yetişmesinde emeği geçen başta 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığımızın başta Komutanı olmak üzere kıymetli öğretmenlerini ve mümtaz personelini yürekten tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum."

Bakan Güler, "Kahraman Komandolar! Mezuniyetinizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyor, görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık, bileğiniz kuvvetli, gücünüz daim olsun" ifadelerini kullandı.