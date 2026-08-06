Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye güçlü aile demektir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağrı'da yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye" sürecinin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını, güçlü aile ve toplumsal huzurun temelini oluşturduğunu söyledi. Kentte son 24 yılda 28,2 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını belirten Göktaş, şehit yakınları ve gazilere yönelik kapsamlı düzenlemelerin de TBMM gündeminde olduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ağrı'da, Ağrı Valiliği himayesinde düzenlenen Çanakkale ve Ankara kültür gezesine katılan öğrencileri uğurladı. Valilik binası önünde düzenlenen programda, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen kültürel ve tarihi gezi programının 4'üncü turunda 200 öğrenci ile 14 öğretmen dualarla yola çıktı. Proje kapsamında dört etapta toplam 820 öğrenci ve 70 öğretmen Çanakkale ve Ankara'yı ziyaret edecek.

Öğrencileri uğurlamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, gün içerisinde şehit aileleri, gaziler ve koruyucu ailelerle "Türkiye Kardeşlik Sofrası" programında bir araya geldiklerini, ardından Ağrı Valisi Mustafa Koç ile kentte yürütülen sosyal hizmet çalışmalarını değerlendirdiklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Ağrı'da önemli hizmetler yürüttüklerini belirten Göktaş, son 24 yılda kente 28,2 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını ifade etti. Kentte çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engellilere yönelik hizmetlerin 19 kuruluş aracılığıyla sürdürüldüğünü belirten Göktaş, Ağrı'da 12 Aile Destek Merkezi ve 6 Sosyal Hizmet Merkezi bulunduğunu söyledi. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında 2 bin 689 çocuğa destek verildiğini aktaran Göktaş, yalnızca 2026 yılının ocak ayından bugüne kadar 151,5 milyon liralık kaynak aktarıldığını kaydetti.

1.934 genç evlilik kredisi desteğinden yararlandı

Aile Yılı kapsamında yürütülen Aile ve Gençlik Fonu'na Türkiye genelinde 297 bin 488 çiftin başvurduğunu ifade eden Göktaş, Ağrı'da ise 1.934 gencin faizsiz evlilik kredisi desteğinden yararlandığını söyledi. Bugüne kadar 1.934 gencin yuva kurmasına destek olduklarını belirten Göktaş, projeden yararlanarak evlenen 201 çiftin kredi geri ödemelerinin 12 ay ertelendiğini, 4 çiftin kredisinin ise tamamen hibe edildiğini açıkladı. Doğum yardımı kapsamında ise Ağrı'da bugüne kadar 11 bin 198 aileye destek verildiğini, 7 bin 640 annenin düzenli ödeme aldığını belirten Göktaş, bu kapsamda kente 268 milyon lira kaynak aktarıldığını ifade etti.

"Terörsüz Türkiye, güçlü aile ve güçlü toplum demektir"

Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" sürecine geniş yer ayıran Göktaş, terörün yalnızca bir güvenlik sorunu olmadığını, aile yapısını ve toplumsal huzuru hedef alan bir mesele olduğunu söyledi. Terörün en ağır bedelini ailelerin ödediğini dile getiren Göktaş, "Terörün olmadığı yerde umut yeşerir, huzurun olduğu yerde aile güçlenir. Güçlü ailenin olduğu yerde ise geleceğe güvenle bakılır. Terörsüz Türkiye, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye demektir. Türkiye Yüzyılı'nı huzurun, kardeşliğin ve aile değerlerinin yüzyılı haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenleme

Şehit yakınları ve gazilere yönelik yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olduğunu belirten Göktaş, düzenlemenin terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan er ve erbaşlar, güvenlik korucuları, şehit anne ve babaları ile 15 Temmuz gazilerini kapsadığını söyledi. Düzenlemeyle görev sırasında yaralanan ancak malul sayılmayan er ve erbaşlar ile güvenlik korucularının aylıklarında yüzde 20 artış öngörüldüğünü ifade eden Göktaş, maluliyet tespitinde yaş sınırının 41'den 55'e çıkarılacağını, ayrıca daha önce yalnızca er şehitlerinin anne ve babalarını kapsayan asgari ücret güvencesinin tüm şehit anne ve babalarını kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtti. Şehit yakınları ve gazilere verilen desteğin bir vefa borcu olduğunu vurgulayan Göktaş, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimiz şehidinin, şehit ailesinin ve gazisinin yanında olmaya devam edecektir. Daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu bir Türkiye için el birliğiyle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı