Fındık alım fiyatları açıklandı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Giresun kalite fındık için kilogram başına 255 lira, levant kalite fındık için ise 250 lira alım fiyatı belirlendi. Kabuklu fındık alımları, 24 Ağustos'ta başlayacak.
- TMO, 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını Giresun kalite için kilogram başına 255 lira, levant kalite için 250 lira olarak açıkladı.
- Yüzde 50'nin üzerindeki her +1 randıman için Giresun kalite fındıkta kilogram başına 5 lira 10 kuruş, levant kalitede 5 lira ilave ödeme yapılacak.
- Kabuklu fındık alımları 24 Ağustos'ta başlayacak; üreticiler 17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri, E-Devlet veya randevu sistemi üzerinden alım randevusu oluşturabilecek.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi amacıyla belirlenen fiyatlar, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre uygulanacak.
Buna göre, Giresun kalite kabuklu fındığın alım fiyatı, kilogram başına 255 lira, levant kalite kabuklu fındığın alım fiyatı ise kilogram başına 250 lira olarak belirlendi.
TMO ayrıca, yüzde 50'nin üzerinde randımana sahip ürünler için ilave ödeme yapılacağını duyurdu. Buna göre, yüzde 50 randımanın üzerindeki her +1 randıman Giresun kalite fındıkta kilogram başına 5 lira 10 kuruş, levant kalite fındıkta ise 5 lira ek ödeme yapılacak.KABUKLU FINDIK ALIMLARI 24 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Açıklamada, TMO'nun, fındık alımlarına ilişkin teknik altyapı, depolama kapasitesi, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığı, kabuklu fındık alımlarının 24 Ağustos'ta başlayacağı bildirildi.
Üreticiler, 17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerlerinden, E-Devlet üzerinden veya TMO'nun randevu sistemi aracılığıyla alım randevusu oluşturabilecek.
TMO, üreticilerin ürün tesliminde rutubet nedeniyle sorun yaşamamaları için hasat edilen fındıkların uygun şekilde kurutulmasına azami özen göstermeleri gerektiğini de vurguladı.