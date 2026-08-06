Fındık alım fiyatları açıklandı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi amacıyla belirlenen fiyatlar, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre uygulanacak.

Buna göre, Giresun kalite kabuklu fındığın alım fiyatı, kilogram başına 255 lira, levant kalite kabuklu fındığın alım fiyatı ise kilogram başına 250 lira olarak belirlendi.

TMO ayrıca, yüzde 50'nin üzerinde randımana sahip ürünler için ilave ödeme yapılacağını duyurdu. Buna göre, yüzde 50 randımanın üzerindeki her +1 randıman Giresun kalite fındıkta kilogram başına 5 lira 10 kuruş, levant kalite fındıkta ise 5 lira ek ödeme yapılacak.

Açıklamada, TMO'nun, fındık alımlarına ilişkin teknik altyapı, depolama kapasitesi, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığı, kabuklu fındık alımlarının 24 Ağustos'ta başlayacağı bildirildi.

Üreticiler, 17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerlerinden, E-Devlet üzerinden veya TMO'nun randevu sistemi aracılığıyla alım randevusu oluşturabilecek.

TMO, üreticilerin ürün tesliminde rutubet nedeniyle sorun yaşamamaları için hasat edilen fındıkların uygun şekilde kurutulmasına azami özen göstermeleri gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: ANKA