İçişleri Bakanı Çiftçi: Alihan Kuriş operasyonu üst yönetime yönelik, dindarlara değil

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Geçtiğimiz günlerde Alihan Kuriş çıkar örgütlü suç şebekesine de örgütüne de İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak bir operasyon yaptık. AK Parti iktidarları zamanında, döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Burada üst yönetimine yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da oynanacak Amed Sportif Faaliyet ve Erzurum spor maçını izlemek ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente geldi. Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Çiftçi, valilik önünde Vali Murat Zorluoğlu ve kent protokolü tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından şeref defterini imzalayan Bakan Çiftçi, Vali Zorluoğlu ve kurum amirleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Çiftçi, kentte devam eden kamu yatırımları, güvenlik hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilik programının ardından AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakanlar Çiftçi ve Bak, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Burada Bakan Çiftçi'ye, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz ve Galip Ensarioğlu ile İl Başkanı Hamit Sümer eşlik etti.

'50 YILLIK PRANGALARDAN KURTULACAĞIZ'

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye kapsamında Türkiye'nin 50 yıllık prangalarından kurtulacağını ifade ederek, "Son dönemde Türkiye'miz, ülkemiz artık 'Terörsüz Türkiye' sürecine girdi. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bununla ilgili kanun da yüksek bir oyla, rekor bir oyla geçti. Artık yeni bir aşamadayız. Burada biz İçişleri Bakanlığı olarak süreci dört kelimeyle özetliyoruz. Bir, tasfiye. İki, teyit. Üç, denetim. Dört, normalleşme. Artık yeni bir boyuta geçtik. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak inşallah bundan sonraki süreçte, bu Terörsüz Türkiye dönemine güçlü bir destek vereceğiz. Bununla ilgili süreci dikkatle izliyoruz. Akamete uğramaması noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bugün de burada bulunmamızın bir sebebi, Diyarbakır-Erzurum Spor maçı var. İnşallah bugün saat 21.30'da güzel bir maç olacak. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olacak. Bunu temin etmek için, buna şahitlik etmek üzere bugün sizlerle beraberiz. İnanıyorum ki bu süreci iyi yönetebilirsek, bu maç burada güzel başlar, bundan sonra da devam ederse Terörsüz Türkiye sürecine mutlaka olumlu yönde biz katkı sunacağına inanıyoruz. Onun için de bu süreç sadece siyasilerin yönetmesi gereken bir süreç değil. Burada spor kulüplerine de görev düşüyor. Sivil toplum örgütlerine de görev düşüyor. Üniversitelere de görev düşüyor. Vatandaşlarımıza da görev düşüyor. İnşallah tarihi bir dönemece girdik. 50 yıllık prangalardan kurtulacağız ve Türkiye bir seviyeyi daha atlamış olacak. Bir eşiği daha atlamış olacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Onun için hepimizin bu konuda elinden geleni yapmasında devlet-millet açısından fayda var" dedi.

'BÜYÜK PARA HAREKETLERİ, MAL VARLIĞI HAREKETLERİ VAR'

Alihan Kuriş suç şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonun üst yönetime yönelik olduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Geçtiğimiz günlerde Alihan Kuriş çıkar örgütlü suç şebekesine de, örgütüne de İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak bir operasyon yaptık. Burada şunu açıklıkla ifade etmek istiyorum. AK Parti iktidarları zamanında, döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Burada üst yönetimine yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Bunu da burada açıklıkla ifade etmemizde fayda var. Alihan Kuriş, 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım. Örnek veriyorum, mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Bylock uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Blopper diye bir uygulama var. Üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 7 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok" diye konuştu.

'AK PARTİ'NİN İKTİDARA GELMESİYLE BERABER DİNİ CEMAATLERE YÖNELİK BİR ÖZGÜRLÜK ORTAMI OLUŞTU'

Bakan Çiftçi, AK Parti döneminde dini cemaatlere yönelik özgürlük ortamı oluştuğunu belirterek, şöyle dedi:

"Bakınız ben 30 senedir İçişleri Bakanlığı teşkilatının içindeyim. Kaymakam olarak, Vali olarak, mecliste görev yaptım. Mesela 2003 yılında Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde kaymakamdım. Bu Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütünün o dönemlerde bir yurduna gittik, denetleme maksadıyla. İlçe kaymakamı olarak ben gidiyorum. İlçe jandarma, ilçe emniyet, mal müdürü, yazı işleri müdüründen müteşekkil bir komisyonumuz vardı. Binayı dolaşıyoruz. Öğrenci yurdu olarak kullanılan binayı dolaşıyoruz. Bir salonun önüne geldik katları dolaşırken. Diğer yerlerinde hepsinde mutlaka bir tabela var, ne maksatla kullanıldığını gösteren tabelalar var. Böyle büyük bir salon, genişçe bir salon. Herhangi bir şey yok. Belli ki orası mescit olarak kullanılıyor. Ben yurdun sorumlusuna veya müdürüne sordum, 'Burası ne?' diye. 'Çok amaçlı salon' dediler. Yani düşünün 2003 yılında mescit olarak kullanılan yere mescit diyemiyorlar. Çok amaçlı salon diyorlardı. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber bütün dini cemaatlere yönelik bir özgürlük ortamı oluştu. Rahat rahat faaliyetlerini yürütebildiler. Ama bugün gelinen noktada, 'Süleymancılar' diyelim veya Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü, kesinlikle işi farklı bir noktaya götürdüler. Burada örgütün mali kaynaklarına, finansman kaynaklarına yönelik olarak yapılan bir operasyon var. Bugün maçın da inşallah güzel bir şekilde neticelenmesini, Terörsüz Türkiye sürecine olumlu katkılar sunmasını niyaz ediyorum, talep ediyorum. Buna da hepimiz inşallah el birliğiyle destek vereceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı