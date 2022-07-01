Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya'ya terörist iade taleplerini yeniden gönderiyoruz

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlık olarak İsveç'ten iade talebinde bulundukları 10 FETÖ, 10 PKK'lı teröristin talepleriyle ilgili yeniden bir değerlendirme yapıldığını belirterek, "Aynı şekilde Finlandiya'da da 6 PKK'lı ve 6 FETÖ'cü teröristle ilgili taleplerimizi geri gönderme kararı aldık. Bakanlığımız şu anda hazırlığını yapıyor, isteklerini iletecek. Samimiyetlerini ölçeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, çeşitli programlara katılmak üzere Kütahya'ya geldi. Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi önünde karşılanan Bakan Bozdağ, burada kentin tarihi ve kültürel yapısı hakkında Vali Ali Çelik'ten bilgi aldı. Daha sonra Kütahya Adliyesi'ne geçen Bakan Bozdağ, yeni hizmet binası temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Bozdağ, hakim ve savcılık sınavlarında önemli bir reformu hayata geçirdiklerini söyledi. Yılbaşından itibaren hakim ve savcı yardımcılığı uygulamasının başlayacağını kaydeden Bozdağ, "Önemli bir reformu, TBMM Kabul etti ve Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2023'ten sonra hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçiriyoruz. 1 Ocak 2023'ten sonra Adalet Bakanlığı'nca açılacak sınav, hakim ve savcı yardımcılığı sınavı olacak. Kazananlar hakim ve savcı yardımcısı olarak yetkin bir savcı ve hakimin yanına yardımcı olarak atanacak, görev süreleri 3 yıl olacak. Usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişmiş olacaklar. Adalet Bakanlığı hakim ve savcı yardımcılığı uygulaması nedeniyle 1 yıl hakim ve savcı ataması yapmama gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Bunun soruna yol açmasını önlemek için son bir hakim ve savcı yardımcılığı sınavı açma kararı aldık. Bu sınavı, 26-27 Kasım tarihlerinde yapacağız. En son hakim ve savcı adaylığı sınavını bu tarihte yapacağız. Bu sınav kapsamında 1500 hakim ve savcı adayı alacağız. 1500 hakim ve savcı adayından; 1200'ünü hukuk fakültesi mezunlarından, 150 tanesini avukatlık mesleğinden girecek olanlardan, 150 tanesini de idari yargıdan alacağız. Adayları şimdiden sınava çalışmaya davet ediyoruz" dedi.

Bakan Bozdağ, konuşmasının ardından beraberindeki Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ile birlikte adliye yeni hizmet binasının temelini attı. Tören sonrası Bozdağ, inşaatta çalışan işçilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirip, Kütahya Adliyesini ve Kütahya Valiliği'ni ziyaret etti.