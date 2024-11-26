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Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi
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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında nükleer savaşın sistemin çöküş alarmı olduğunu söyledi. Durumun ciddi ve kritik olduğunun altını çizen Bahçeli, "Türkiye'nin enine boyuna hazırlık yapması, sadece güvenlik önlemi alması değil, aynı zamanda bir var oluş meselesidir" dedi. Konuşmasında İmralı çağrısını yineleyen Bahçeli, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas olmalı." ifadelerini kullandı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle ortaya çıkan nükleer savaş tehdidine de değinen Bahçeli, durumun ciddi ve kritik olduğuna dikkat çekti. Bahçeli konuşmasında " Türkiye'nin enine boyuna hazırlık yapması, sadece güvenlik önlemi alması değil, aynı zamanda bir var oluş meselesidir" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI"

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararına da değinen Bahçeli, Netanyahu ve ekibinin köşeye sıkıştığını ve bedel ödeyeceklerini söyledi.

ÇAĞRISINI YİNELEDİ

PKK lideri Abdullah Öcalan'a örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmasını hatırlatan Bahçeli, "22 Ekim'de ne demişsek arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas olmalı." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SİSTEM SORUNUNU ÇÖZDÜ"

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Aziz dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın temsilcileri, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı selamlıyorum. Muzaffer olduğu kadar nice haksızlığa uğramış soylu medeniyetin varisleri olarak milli ülkülerimizi müdafaa kararlılığımız aksamamalıdır. En küçük ayrıntı devasa badirelere neden olacaktır. Kudretli olduğumuz dönemlerde ayağımızın altına halı gibi serilen kıtaların, yorgun ve zayıf düştüğümüzde nasıl da iki ucu keskin bıçağa dönüştüğü iyi bilinmekte. Hayat boşluk kaldırmaz tarih ise zafiyet kabul etmez. Kırılgan bir devletin zorlu sınamalarda kazasız belasız çıkması kolay değildir. Türkiye'miz sistem sorununu restorasyon hamleleri ile çözmüş cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile taçlandırmıştır. Moral üstünlüğünü de takviye etmiştir.

"DURUM KRİTİK, TÜRKİYE HAZIR OLMALI"

Nükleer savaş sistemin çöküş alarmıdır. Durum ciddi ve kritiktir. Füzelerin ateşlendiği, nükleer başlıklı füzelerin bekletildiği karanlık görüş açımıza perde çekmiştir. Türkiyemizin, enine boyuna hazırlık yapması, sadece güvenlik önlemi alması değil aynı zamanda bir var oluş meselesidir. Ne tarafa dönsek kanlı boğuşma çatışmaları gözümüze çarpmaktadır. İşin özünde kurallara dayalı uluslararası sistem iflas bayrağını çekmiş durumdadır. Askeri ve siyasi basınçtaki yükseklik patlama derecesine dayanmıştır. Küresel sistem hasar almıştır. Demokrasi ve hukuk ihlalleri, eşit ve egemen devletler arasındaki buzlanma, en kötü senaryoları taşımıştır. Şiddetin pek çok varyantı tedavüle çıkmıştır. Türkiye hazır olmalıdır.

"DÜNYANIN TAMAMI KORKU TÜNELİNDE"

Küresel düzeyde çatışma alanları 2021'den bu yana yüzde 60'tan fazla artmıştır. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 yılda yüzde 29 yükselmiştir. 27 ülkede 2021'den itibaren risk düzeyi yoğunlaşmıştır. Afrika kıtasının yüzde 10'u çatışma bölgesidir. Orta Doğu'nun küresel çatışmada kilit faktör olduğun bilinmektedir. Ukrayna alanlarındaki çatışmanın büyüklüğü yüzde 8.6'dan yüzde 70.5'e, Rusya'nın çatışma alanları da 10 katına tırmanmıştır. Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı nükleer caydırıcılık doktrinini, Biden'ın Ukrayna'ya verdiği füze kullanım izninden sonra onayladığı açıktır. Dünyanın tamamı korku tünelindedir.

"KİMSEDEN KORKUMUZ YOK"

Cumhurbaşkanımızın, Putin ile telefon görüşmesi Türkiye'nin ahlaki duruşunun yanında barışsever millet olduğumuzu belgelemiştir. Birilerinin dolduruşuna gelerek maceraya atılmak milli güvenliğimizi riske atacaktır. Kimseden korkumuz yoktur ancak barışı canlı tutmak varken savaş diline müracaat etmek, fason kahramanlık taslamak devlet aklı ile, tarih şuuru ile bağdaşmaz.

"HERKESİN GÖZÜ ÜSTÜMÜZDE"

Biden'ın aldığı kararlar sakattır. Başkanlık devir teslim töreni beklemeden insanlığı ateşe atmak için fırsat kollayan Biden'ın bir an önce ayrılması dünya barışı için muazzam bir hizmet olarak tarihe geçecektir. Hesaplaşmanın adresi bellidir, herkesin gözü üstümüzdedir. Alacağımız kararlar bölgesel akışı değiştirebilecektir. Türkiye dünyanın kemer taşıdır. Bu taş oynatılırsa gök kubbe herkesin başına yıkılacaktır. Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonu için mücadelemizin menzile ulaşması için emek ve zaman harcayacağız. Cansa ihtiyaç olunan canımızı da severek bu uğurda feda edeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz, davamızdan sapmayacağız. Coğrafyalar yanarken milli barışımıza ateş açanların uşaklarını yerle bir edeceğiz. Gün kısır çekişmelerin günü değildir. Gün kenetlenme günüdür. Geçmiş olmadan gelecekten bahsedilmesi akıl karı değildir. Kızılelma rotasından ilerlemek milli ülküdür, ant olsun vakti geldiğinde gerçekleşecektir. Cihan yıkılsa da bizim cephemiz yıkılmayacaktır.

"CANİYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI"

Geçen haftanın umut verici gelişmelerinden birisi, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama karardır. Caniyahu köşeye sıkışmış, sonu görülmüştür. İsrail yönetiminde soykırım suçuna karışmış caniler bu suçun bedelini verecektir. Caniyahu ve eski savunma bakanı ve bu suçların arkasında duranlar bu suçlara ortaktır.3 ülkenin hesaplaşması sonuçlanmış şimdi sırayı Gazze almıştır. Caniyahu ve eski savunma bakanının kaçışı, kurtuluşu söz konusu değildir.

22 Ekim'de ne demişsek arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas olmalı. Çağrımızı yineliyoruz."

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıİlhan Fırat:

İşiniz gücünüz ortalığı karıştırmak. Başka işe yaradığınız yok. Ne adam gibi iktidar var ne de muhalefet. Bu çakalların oyununun ortasında kaldık.

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Haber YorumlarıFatih Sultan:

Halk olarak nasıl bir hazırlık yapabiliriz? Devletimiz alması gereken önemleri aldı mı ya da alıyor mu?

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Haber YorumlarıAysegulll:

Zorla savaşa girecegiz diye çabalıyoruz,ısrarla adamların oklarını kendimize çeviriyoruz Allahım nasıl bir yönetim şekline kaldık

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Haber YorumlarıFurkan inci:

dem partinin ortagı chp ile anlaşmalısınız önce

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Haber YorumlarıJokerAllame:

görün apoyu cagiranlari sonra ağlamayın:)

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Haber YorumlarıArarat Arat:

yeter be millete en çok siz zarar veriyorsunuz korku pompalayarak daha ne kadar gündem değiltireceksiniz

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