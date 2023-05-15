Antalya'da CHP ile AK Parti 6'şar, MHP ile İYİ Parti 2'şer, YSP 1 milletvekili çıkardı

ANTALYA'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti ile CHP 6'şar, İYİ Parti 2, MHP 2, Yeşil Sol Parti 1 milletvekilliği aldı.

ANTALYA'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti ile CHP 6'şar, İYİ Parti 2, MHP 2, Yeşil Sol Parti 1 milletvekilliği aldı.

1 milyon 948 bin 104 seçmene sahip Antalya'da seçmenler, 5 bin 592 sandıkta oy kullandı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 1 milyon 744 bin 975 seçmenin oy kullandığı kentte, 1 milyon 701 bin 893 oy geçerli sayıldı. Yapılan sayımda 551 bin 779 oy alan CHP 6 milletvekili, 491 bin 448 oy alan AK Parti 6 milletvekili çıkardı. 193 bin 88 oy alan İYİ Parti 2 milletvekili, 170 bin 339 oy alan MHP 2 milletvekili, 82 bin 419 oy alan Yeşil Sol Parti 1 milletvekili çıkardı. AK Parti'den Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, CHP'den Sururi Çorabatır, Cavit Arı, Aliye Coşar, Serap Yazıcı Özbudun, Şerafettin Kılıç, Mustafa Erdem, İYİ Parti'den Uğur Poyraz, Aykut Kaya, MHP'den Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

Yeşil Sol Parti 1'inci sıradan milletvekili olan Hakkı Saruhan Oluç, 14 Ocak 1958'de İstanbul'da doğdu. Hakkı Saruhan Oluç, uzun yıllar yayıncılık faaliyeti sürdürdü. Çeşitli gazetelerde ve basın yayın kuruluşlarında editörlük, köşe yazarlığı, yayın yönetmenliği yapan Oluç, kurucularından olduğu Özgürlük ve Dayanışma Partisinde uzun yıllar Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Oluç, evli.