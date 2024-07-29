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Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları

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ORC Araştırma şirketi yerel seçimler sonrası dikkat çeken bir ankete imza attı. Ankette 15 bin 200 katılımcıya, yaşadıkları şehrin büyükşehir belediye başkanından ne düzeyde memnun oldukları soruldu. 5 kişilik listede sırasıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yer aldı.

ORC Araştırma şirketinin yaptığı "En çok beğenilen 5 büyükşehir belediye başkanı" anketinin sonuçları belli oldu.

ORC Araştırma, 15-25 Temmuz tarihleri arasında CATI yöntemiyle 15 bin 200 kişiyle anket yaptı. Ankete katılanlara, yaşadıkları şehrin büyükşehir belediye başkanından ne düzeyde memnun oldukları soruldu.

İşte memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir belediye başkanı:

  1. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 58,1.
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54,5.
  3. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu: Yüzde 53.
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yüzde 52,8.
  5. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Yüzde 52,1

Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları

İşte memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir ilçe belediye başkanı:

  1. CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer - Memnuiyet oranı yüzde 64,7
  2. CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş - Memnuiyet oranı yüzde 60,9
  3. CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet - Memnuiyet oranı yüzde 58,2
  4. CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz - Memnuiyet oranı yüzde 56,9
  5. CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki - Memnuiyet oranı yüzde 55,8

Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları

Öte yandan büyükşehir dışında yaşayan katılımcılara da,yaşadıkları şehrin Belediye Başkanından ne düzeyde memnun oldukları soruldu.

İşte memnuniyet düzeyi en yüksek 5 belediye başkanı:

  1. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen: Yüzde 63,6
  2. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: Yüzde 58,4
  3. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: Yüzde 57,5
  4. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: Yüzde 56,7
  5. Tokat Belediye Başkanı M. Kemal Yazıcıoğlu: Yüzde 56

Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Politika

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