Ankara haber: Kılıçdaroğlu: Ankara'da odalarda oturarak sorunlar çözülemez (2)

VEFA SALMAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: 14'ÜNCÜ CUMHURBAŞKANIMIZ

Marmara depreminin yıl dönümünde, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Yalova'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını da burada gerçekleştirdi. Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki toplantıda Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu '14'üncü cumhurbaşkanımız' diyerek sunan Salman, "Bütün Türkiye olduğu gibi Yalova da diyor ki 'Geliyor gelmekte olan'. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, Yalova'yı çok ama çok mutlu ettiniz. Salon kalabalık, çok sıcak, grup toplantısı yapılacak. Hepiniz sayın genel cumhurbaşkanımızın konuşmasını bekliyorsunuz; 14'üncü cumhurbaşkanımızın. Ağzımız, ağzınız, yüreğiniz, beyniniz, hepiniz alışsın. Ben sokakta gezmeye devam ediyorum. Bunu kendi fikrim olarak değil, sokağın sesi olarak dile getiriyorum" diye konuştu.

"Bir yüzyılın acıları var, başbakanlar idam edildi bu ülkede, gencecik fidan gibi evlatlarımız idam edildi bu ülkede, darbeler oldu bu ülkede. Artık cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma zamanı, artık kucaklaşma, artık helalleşme zamanı, artık hatalarımızla yüzleşme zamanı. Biz bunu yapacağız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarını yeniden inşa edeceğiz. Liyakat sistemini yeniden getireceğiz, devlet saydam olacak, devlet açık olacak. Eğer sen elde ettiğin, topladığın verginin hesabını veremiyorsan, devlet olarak görevini yapmıyorsun demektir. 6 lider anlaştık, 6 lider yeni bir kurum kuruyoruz. Parlamentoda meclis iç tüzüğünü değiştirerek kesin hesap komisyonu kuracağız. Yani bir önceki yılın paraları nerelere harcandığı, kesin hesap komisyonunda görüşülecek. Orada kesin hesap komisyonu başkanlığını da ana muhalefet partisine vereceğiz. Çünkü biz kendimize güveniyoruz. Her kuruşun hesabını vereceğiz ki sadece Türkiye değil, dünyaya da örnek olan bir ülke olalım."