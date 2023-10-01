Ankara'da bakanlığa düzenlenen bombalı saldırı girişimi sonrası siyasilerden art arda mesajlar geldi

TBMM Genel Kurulu'nun açılışına saatler kala Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yaşanan olayın ardından siyasilerden de art arda açıklamalar geldi. Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda siyasi isim teröre lanet okuyan mesajlar yayınladı.

Ankara'da TBMM Genel Kurulu'nun açılışına saatler kala İçişleri Bakanlığı'nın önüne düzenlenen bombalı saldırı girişiminde 2 teröristten biri kendini patlatırken, diğer terörist çatışma sırasında vurularak öldürüldü. 2 polisimizin de hafif şekilde yaralandığı olayın ardından siyasilerden de art arda mesajlar geldi.

KILIÇDAROĞLU: HAİN EMELLERE ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırının ardından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Ankara'da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz! Geçmiş olsun Türkiye'm" ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU: GAZİ MECLİSİMİZİN AÇILACAĞI GÜNDE...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İçişleri Bakanlığı'na yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının faillerini kınıyorum. Gazı Meclisimizin açılacağı günde gerçekleştirilen bu saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını diliyor, yaralanan emniyet mensuplarımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

AKŞENER: KAHRAMAN POLİSLERİMİZE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı etkisiz hâle getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın" dedi.

DAVUTOĞLU: TERÖRE LANET OLSUN

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Teröre lanet olsun. Ankara'da İçişleri Bakanlığımıza yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda yaralanan kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü beladan muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ: HAİN TERÖRİSTLERİN DÜZENLEDİĞİ PATLAMADA...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kızılay'da hain teröristlerin düzenlediği patlamada yaralanan emniyet memurlarımıza acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanlığımız ve Sn. @AliYerlikaya başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun" dedi.