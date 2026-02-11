Haberler

Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiçbiri yanına gitmedi


İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kabine değişikliği kararları öncesi Meclis'te tanık olduğu bir olayı anlattı. Türkkan, "Bakan olduğu günden bu yana ilk defa akşam saat 19:00 civarında milletvekillerinin yemek yediği alt salona İçişleri eski Bakanı Ali Yerlikaya geldi. Henüz Bakandı. Bakan'ın yanında hiç milletvekili göremedim. Diğer dikkat çekici bir konu; o anda lokantada bulunan, yemek yiyen AK Parti milletvekillerinden hiçbir tanesi kalkıp Bakan'ın yanına gitmedi." dedi.

Kabine'de dün gece iki kritik ismin koltuğu değişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. İki isim de Erdoğan'a teşekkür ederek yeni bakanlara başarı diledi. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, dün gece Yerlikaya'ya dair henüz görevden alınmadan önce tanık olduğu bir olayı anlattı.

YERLİKAYA'DAN ÇİFTÇİ'YE TEBRİK MESAJI

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi'ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

LÜTFÜ TÜRKKAN ANLATTI: BU AKŞAM TANIK OLDUĞUM BİR KONUYU AKTARMAK İSTİYORUM...

Kritik atamalar sonrası; İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, dün gece Yerlikaya'ya dair henüz görevden alınmadan önce tanık olduğu bir olayı anlattı.

X hesabından bir paylaşım yapan Türkkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Resmi Gazetede yayınlanan kararla İçişleri ve Adalet Bakanları değişti. Bu vesile bu akşam tanık olduğum bir konuyu aktarmak istiyorum. Bakan olduğu günden bu yana ilk defa akşam saat 19:00 civarında milletvekillerinin yemek yediği alt salona, içişleri eski Bakanı Ali Yerlikaya yemeğe geldi. Çok kalabalık bir şekilde oturmak için masa ayarlıyordu çalışan arkadaşlar. Uzun bir süre ayakta kaldılar beraberdekilerle birlikte. Henüz Bakandı. Yemek salonuna geldikleri arasında Bakan'ın yanında hiç milletvekili göremedim ben. Diğer dikkat çekici bir konu; o anda lokantada bulunan, yemek yiyen AK Parti milletvekillerinden hiçbir tanesi kalkıp Bakanın yanına gitmedi. Ya milletvekillerinin bu değişimden önceden haberi vardı, ya da Bakan olarak Ak Parti milletvekilleri arasında itibarını çoktan yitirmişti."

