AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir

Güncelleme:
Mesud Barzani'nin Şırnak ziyaretinde korumalarının uzun namlulu silahlarla görüntülenmesi siyasette tartışma yaratırken, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu "Bu süreçte bazı şeyleri görmezden gelmek ve duymamak gerek" açıklamasıyla dikkat çekti.

Mesud Barzani'nin Şırnak'ın Cizre ilçesindeki sempozyuma katılmak üzere Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve yanında bulunan uzun namlulu silahlı korumaların görüntüleri Ankara'da yoğun tartışmalara yol açtı. Tepkiler sürerken AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmeyle dikkatleri üzerine çekti.

"BU SÜREÇTE GERGİNLİK YARATACAK AÇIKLAMALARDAN KAÇINILMALI"

Channel-8 televizyonuna konuşan Ensarioğlu, Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini belirterek Barzani'nin korumalarının görüntülerinin büyütülmemesi gerektiğini söyledi.

"Bu kritik süreçte sert ifadelerden kaçınmak, bazı şeyleri görmezden gelmek ve duymamak gerekir." ifadelerini kullanan Ensarioğlu, kendisinin hükümeti temsil etmediğini de özellikle vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN DE BÖLGEDE ZIRHLI TANKLARI YILLARDIR VAR"

Barzani'nin Kürt toplumu açısından sembolik bir figür olduğuna dikkat çeken Ensarioğlu, konunun abartıldığı görüşünü dile getirdi. Türkiye'den bölgeye giden devlet yetkililerinin de uzun namlulu silahlarla korunan ekiplerle seyahat ettiğini hatırlatarak, "Türkiye'den giden tüm devlet büyüklerinin özel harekât korumalarının uzun namlulu silahlarıyla Irak'ın kuzeyine gittiğini herkes biliyor. Duhok'ta, Amediye'de Türkiye'nin tankları ve zırhlı araçları da yıllardır orada." dedi.

Ensarioğlu, geçmişte kimlik kontrollerinin yapıldığı dönemlerde bile bu durumun sorun edilmediğini, bölge yönetiminin bunu uluslararası bir krize dönüştürmediğini belirtti.

"SOSYAL MEDYA FAZLASIYLA ABARTTI"

Barzani'nin korumalarının görüntülerinin sosyal medya tarafından gereğinden fazla büyütüldüğünü ifade eden Ensarioğlu, "Barzani'nin yanındaki iki özel güvenlik görevlisinin görüntüleri sosyal medyada fazlasıyla abartıldı. Bu yanlış anlaşılmanın hızlı biçimde telafi edilmesi gerekiyor." dedi.

BAHÇELİ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Barzani'nin Cizre ziyaretinde yaşanan görüntüler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere birçok siyasi isim tarafından sert şekilde eleştirilmişti. Bahçeli, bu görüntüyü "Vatan topraklarında yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşması tek kelimeyle rezalettir" ifadesiyle nitelendirmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
