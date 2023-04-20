AK Partili Çelik'ten silahlı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Doğrudan hedef alarak bu eylemi gerçekleştirmiş

Adana'da depremin ardından tedbir amaçlı boşaltılan AK Parti Çukurova ilçe binasına bir kişi pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Saldırgan olayın ardından yakalanırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza, partimize karşı kullanılan nefret dilinin, nefret siyasetinin belli yerleri tahrik etmek amacına matuf olduğunu ifade ediyoruz. Doğrudan AK Parti'yi hedef alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini söylüyor." diyerek provokasyona karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

İYİ Parti ve CHP'nin ardından AK Parti binası da kurşunların hedefi oldu. Adana'da AK Parti Çukurova ilçe binasına bir kişi pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Binanın depremin ardından tedbiren boşaltıldığı öğrenilirken saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

"SALDIRGAN AK PARTİ'YE KARŞI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİR"

Saldırıyla ilgili olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Gazetecilere konuşan Çelik, şunları söyledi: "Saldırgan AK Parti'ye karşı olduğunu söylemiştir. Cumhurbaşkanımıza, partimize karşı kullanılan nefret dilinin, nefret siyasetinin belli yerleri tahrik etmek amacına matuf olduğunu ifade ediyoruz. Diğer siyasi partilere yapılan saldırılara, sivil siyasetin her türlü saldırıdan tacizden korunması gerektiğine parti olarak karşı duymuştuk.

"GERİ ADIM ATMADAN SEÇİM ÇALIŞMALARINI YÜRÜTECEĞİZ"

Sürekli olarak vatandaşlarımızla birlikte olan kadrolar bu tip tacizler, saldırılar AK Parti teşkilatlarında zerre kadar geri çekilme ya da sakınma gibi bir durum yaratmaz. Hangi provokasyon olursa olsun hiçbir şekilde geri adım atmadan sandığa doğru giderken hep birlikte seçim çalışmalarını yürüteceğiz. Demokrasimiz güçlüdür. AK Parti sandık yoluyla demokrasi mücadelesini veren çok güçlü parti.

"BU TİP PROVOKASYONLARIN OLACAĞINI BİLEN BİR KADROYUZ"

Emniyet güçlerimiz bu saldırganı hızlı bir şekilde yakaladılar, sorgusu da yapılıyor. Doğrudan AK Parti'yi hedef alarak bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade ediyor. AK Parti'yi bilerek bu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Türkiye'nin her tarafındaki teşkilatımız seçime giderken bu tip provokasyonlar olacağını bilen bir kadroyuz. Saldırganı hızlı biçimde yakalayan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz.

"DEMOKRATİK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Adana güvenli şehirdir. Her türlü saldırıya karşı sandığa giderken demokratik mücadelemizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz. Özellikle son 1 haftadır 10 gündür, birkaç gündür uyarıda bulundum, terör örgütlerine birilerine söylemekten sakınılan sözlerin Cumhurbaşkanımıza ve partimize kullanılmasının başlı başına provokasyon olmuştur. Hepimize geçmiş olsun...