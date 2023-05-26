AK Partili Çankırı'dan İzmir Büyükşehir'in suya üç kat zam yapmasına tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılından beri her ay zam yapılan içme suyu fiyatlarına yapılan üç kat zam oranına tepki gösterdi.

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılından beri her ay zam yapılan içme suyu fiyatlarına yapılan üç kat zam oranına tepki gösterdi. Çankırı, "Ölçütümüz, gücümüzle neler yaptığımızdır. Ülkenin her karışında Ak Parti'nin hizmet mührü vardır. Ancak İzmirliler 'Bay Bay Kemal' ve yönetiminin bu hizmetsizliğini hakketmemektedir. Vatandaş artık faturayı CHP yönetimine kesmeli. Soyer de üzerine bir bardak su içmeli" dedi.

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur mesaisinde saha temaslarını Menderes ve Selçuk'ta sürdürdü. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) 2022 yılında zam oranlarını Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre belirleme kararını sistematik olarak zam kararı olarak nitelendiren Çankırı, Türkiye'nin en pahalı içme suyu kullanma rekoruna yine İzmirlilerin sahip olduğunu aktararak, yapılan son üç katlık zam oranını eleştirdi. Çankırı, şunları söyledi:

"İzmir'de 2021 aralık ayında 6.41 TL olan suyun metreküp fiyatına mayıs ayı itibarıyla yüzde 0.44 oranında zam yapıldı. Yüzde 0.44'lük artışla İzmir'de içme suyunun ilk kademe metreküp fiyatı, 19.79 TL olarak 2022'den beri üç katından fazla artmış oldu. Aynı tarife İstanbul'da 14.61 TL olarak uygulanırken, Ankara'da ise 15.75 TL olarak faturalandırılıyor. İzmir ise 19.79 TL'lik içme suyu fiyatıyla Türkiye'de resmen zirvede. Vatandaş artık faturayı CHP yönetimine kesmeli. Soyer de üzerine bir bardak su içmeli. Ölçütümüz gücümüzle neler yaptığımızdır. Ülkenin her karışında Ak Parti'nin hizmet mührü vardır. Ancak İzmirliler 'Bay Bay Kemal' ve yönetiminin bu hizmetsizliğini hakketmemektedir."

Anaokulu seçimden sonra hizmet verecek

Çankırı, program çerçevesinde Menderes'te bulunan İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Doküman arşivleme alanında pazar lideri olan şirket ile moda sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeyle ulusal ve uluslararası markanın tasarım partneri olan fabrikayı ziyaret ederek bilgi alan Çankırı, istikrarın sürmesi ve üretimin en üst seviyeye çıkması için herkesi sandığa davet etti. İTOB Organize Sanayi Bölgesi içinde kadın istihdamını ve çalışan anneleri desteklemek adına 2022 yılında yapımı tamamlanarak iki derslikten oluşan 35 öğrenci kapasiteli anaokulunun tefrişat eksikliği nedeniyle yaşanan bürokrasi trafiğindeki engelinin kaldırıldığını açıklayan Çankırı, okulun seçimden sonra hizmet vereceğinin müjdesini verdi.

"Kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmedi"

Selçuk'ta gerçekleştirdiği hemşehri buluşmasında Türkiye'nin hem demokratik hem de bürokratik cumhuriyete sahip olduğunu kaydeden Çankırı, 21 yıldır AK Parti hükümetleri ile yönetilen Türkiye'de kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmediğini belirterek, İstanbul Üsküdar'da çarşaflı kadınların mekandan kovulmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Çankırı, "Cumhurbaşkanımızın ülkede 'Şeriat hayali var onu gerçekleştirmek istiyor' söyleminin peşinden kitle algısı oluşturmaya çalışılmaktadır. Bakın Antalya'ya, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ne. AK Partili yerel yönetimlerin geçmişte olduğu gibi şimdi de ülkenin hiç yerinde kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmemiştir. Özgürlüğü yanlış kollarda arayan gafil karakterler, bugün yan yana yüz yüze baktığı insanlara isyan ediyor ve kendi insanımızın, evladımızın geleceğini Batı'ya ipotek etmeye çalışıyor. İstanbul Üsküdar'da yaşanan tatsız olay bunun örneğidir. Çarşaflı hanım kardeşlerimiz oturdukları mekanda çocuklarıyla birlikte mekan sahibi tarafından kovuldu. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Unutmayın ki kırk çürük yumurta bir sağlam yumurta etmez. Şer güçler Türkiye'yi şer döngüsünün son halkası yapmak istemişlerdir ancak Türkiye'de öyle bir Erdoğan yelkeni var ki ne içerde ne de dışarda esen ters rüzgar bu hızı kesebilir. Kimsenin de buna gücü yetmez" dedi. - İZMİR