AK Parti Sivas İl Teşkilatı milletvekili adaylarını tanıttı

Ak Parti Sivas İl Teşkilatı basın toplantısı ile milletvekili adaylarını tanıttı. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Biz kavga için gelmedik Bizim işimiz sevgi işidir. Sevgiyi çoğaltmak, arttırmak lazım. Bizim söylemimiz eylemimiz bu olacaktır. İnşallah 5 milletvekili için çalışacağız. Ama sonuçta bize bu terazi neyi hak görürse baş göz üstüne diyeceğiz" dedi.

AK Parti Sivas İl Başkanlığı 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili olarak aday gösterdiği 5 adayın tanıtımı için basın toplantısı düzenledi. AK Parti Sivas İl Başkanlığı 14 Mayıs seçimleri öncesi düzenlenen basın toplantısı ile kentte görev yapan yazılı ve görsel basının temsilcilerine milletvekili adaylarını tanıttı. İl Başkanlığı Konferans salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve milletvekili adayları Abdullah Güler, Hakan Aksu, Rukiye Toy, Rüstem Yüce ve Serdar Öksüm katıldı.

"5 MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Siyaset bir yarıştır. Siyaset bir rekabettir ama siyaset kesinlikle bir kavga değildir. Cenabı Allah'a hamdolsun. Sivas'ta hiçbir zaman böyle bir siyaset ne bizim tarafımıza ne de diğer arkadaşlarımız tarafından tercih edilmedi. Bu seçimde de yine inşallah siyaseti bir yarış, bir rekabet olarak göreceğiz. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirecek, her eylemin, her söylemin yanındayız. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi zayıflatacak her eylem ve söyleminde uzağındayız. Çünkü biz kavga için gelmedik Bizim işimiz sevgi işidir. Sevgiyi çoğaltmak, arttırmak lazım. Bizim söylemimiz eylemimiz bu olacaktır. İnşallah 5 milletvekili için çalışacağız. Ama sonuçta bize bu terazi neyi hak görürse baş göz üstüne diyeceğiz. AK Parti denildiğinde istikrar akla gelir değil mi? AK Parti döneminde ikincisi de hizmet gelir. Siz muhalefetten bir tanesinin havaalanı yapacağınız dediğini duydunuz mu? Yirminin üstünde parti seçime gidiyor. Yirmiye yakın bir parti var. Birinden bir havaalanı yapacağız dediğini duydunuz mu? Hastane yapacaksınız dediğinizi duydunuz mu? Hizmet alanına girdiğinde bilirler ki o hizmet deyince akla Adalet ve Kalkınma Partisi gelir. Doğrunun bir asaleti vardır. O asaleti savunmak da bize düşüyor. İstediğimiz şey doğru kararları vermek, doğruya doğru demektir. İnşallah Sivaslı bu ana kadar yapmış olduğu her seçimde o adaleti gösterdi. Bundan sonra da adaletsizlik göstereceğine içinde bir karar vereceğini hiç şüphemiz yoktur diyorum. Cenabı Allah hem milletimizin hem de Sivas'ımızın yolunu, bahtını açık eylesin diyorum" dedi.

'MİLLETVEKİLLERİMİZİ YÜKSEK OYLA MECLİSE GÖNDERECEĞİZ'

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Seçime 25 gün kaldı. İnşallah milletimiz bir kez daha Türkiye yüzyılının inşası noktasında kararını verecek ve millete hizmet maratonumuz, hız kesmeden devam edecektir. Ben seçimlerin Sivas'ta demokrasiye uygun, kavgasız, gürültüsüz bir şekilde öncelikle geçmesini temenni ediyorum. Bu noktada başta partimiz AK Parti olmak üzere ki biz bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda sürecin sosyolojisine uygun bir seçim kampanyasını yürütüyoruz. Yürütmeye de devam edeceğiz. İnşallah aynı anlayışla birlikte seçimlerin huzur içerisinde geçmesi noktasında tüm siyasi partiler aynı anlayışla aynı hassasiyetle götürecekler ve inşallah 14 Mayıs'ta son sözü millet söyleyecektir. Biz inanıyoruz ki on dört Mayıs'ta aziz milletimiz, Sivaslı hemşehrilerimiz bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek şekilde destek verecekler ona yol arkadaşı olacak. Milletvekillerimiz de en yüksek oyla meclise göndereceğiz" diye konuştu.

'SİYASET İDDİA İŞİDİR, BİZ İDDİALIYIZ'

Konuşmaların ardından milletvekili adayları Abdullah Güler, Hakan Aksu, Rukiye Toy, Rüstem Yüce ve Serdar Öksüm kendilerini tanıttı. İlk olarak kendini tanıtan Milletvekili adayı Abdullah Güler, seçimin hayırlı olmasını belirterek, "28'inci dönemde doğduğum büyüdüğüm memleketime hizmet etme noktasında Sivas'tan aday olduk. Seçim sürecinin şehrimize ülkemize hayırlı olmasını istiyorum. Medeni, saygı ve birbirini anlayacak ve bu şehrin evladı olarak destek verecek bir seçim sürecinin de yaşanmasını niyaz ediyorum. İnşallah 14 Mayıs'ta şehrimiz, ülkemiz ve AK Parti açısından önemli bir zaferi hep birlikte yaşayacağız" dedi.

2'nci sıra milletvekili adayı Hakan Aksu ise, "Biz tüm arkadaşlarımızla, teşkilatımızla, bakanımızla, belediyemizle bu dönem inşallah 5'te 5'i almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ona göre çalışmalarımızı da yapıyoruz. Mücadelemizi ediyoruz. Siyaset iddia işidir. Biz iddialıyız" diye konuştu.

3'üncü sıra milletvekili adayı Rukiye Toy da seçim sürecinde ellerinden geldiği kadar Türkiye yüzyılı için gayret göstereceklerini belirterek, "Sivaslı kadınları Allah nasip ederse mecliste temsil edeceğiz" dedi.