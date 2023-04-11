AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: İstifanın eşiğindeyiz

26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ederken, listelerde yer alan bazı isimler partilerde krizlere neden oldu. Aslen Tokatlı olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Ordu'dan 1. sıradan aday gösterilmesi şehirde tartışma yaratırken, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, istifanın eşiğinde olduklarını söyledi. Tomakin, "Seçimde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 26 parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletti.

BAKAN ÖZER'İN ORDU'DAN ADAY GÖSTERİLMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Listelerle ilgili tartışmalar devam ederken, aslen Tokatlı olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Ordu'dan 1. sıradan aday gösterilmesi de parti içinde tepkilere neden oldu.

AK PARTİLİ İL BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

İllerindeki milletvekili aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek , istifanın eşiğinde olduklarını söyledi.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA SESİMİZ ULAŞTIRILMIYOR"

Tomakin şu ifadeleri kullandı; "Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

"SEÇİMDE YAŞAYACAĞIMIZ RİSKLERİ ÜSTLENMEK İSTEMİYORUM"

Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor. Ordu'da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum.

"İSTİFANIN EŞİĞİNDEYİZ"

Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz."