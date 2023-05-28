AK Parti'nin Seçim Zaferi Kutlamaları

Diyarbakır, Elazığ, Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de parti binası önünde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor.

Diyarbakır, Elazığ, Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de parti binası önünde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor.

Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesindeki AK Parti Diyarbakır İl Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanan vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.

Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla müzik eşliğinde halay çekti, meşaleler yaktı. Tekbir getiren vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

Kutlamada bazı vatandaşlar araçlarıyla şehir turu attı.

Elazığ

Elazığ'da parti bayrakları ve Türk bayraklarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar, çalınan marşlar ve seçim şarkılarına eşlik etti.

AK Parti İl Başkanlığı önüne gelen vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı parti önünde atılan havai fişeklerle kutlanıyor.

Burada kurulan platformda AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Cumhur İttifakına destek veren partilerin il başkanları vatandaşları selamladı.

Yıldırım, Erdoğan'ın seçim başarısıyla yeni bir tarih yazdığını belirterek, "14 Mayıs'ta yarım kalan bir işimiz vardı, onu da tamamladık. Kazanan Türkiye oldu. Sizlerle birlikte daha gidecek çok yolumuz var. Elazığ insanı olarak bizler Türkiye Yüzyılı'nı yeniden inşallah hemen başlatıyoruz. Yarın değil hemen şimdi. Gelecek günler şehrimizin, ilçelerimizin ve Türkiye'nin olacak, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Siirt

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer, Siirt 15 Temmuz Meydanı'nda toplandı.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç, meydanda toplanan vatandaşlara hitaben birer konuşma yaptı.

Ellerinde Türk ve parti bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulunan vatandaşlar, daha sonra araç konvoyu ile şehir turu attı.

Şırnak

Şırnak'ta parti binası önünde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla sevinç gösterisinde bulundu.

Ellerinde Türk, Cumhurbaşkanı ve parti bayrağı taşıyan partililer, araçlarla konvoy halinde korna çalarak şehir turu attı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Bingöl

Bingöl'de vatandaşlar Türk bayrakları ve Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıyarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Vatandaşlar, marş ve şarkılarla kutlama yaptı.

Batman

Batman'da AK Parti İl Seçim Lokali'nde toplanan partililer, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Seçim başarısını havai fişek atarak kutlayan vatandaşlar, araçlarla şehir turu attı, korna çalarak müzik ve marşlarla kutlama yaptı.