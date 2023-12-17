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AK Parti Milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda Söz Verilmemesine Tepki Gösterdi

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TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e söz verilmemesine tepki gösteren AK Partili milletvekilleri, salonu terk edip, ardından kürsünün önüne geçerek bu durumu protesto etti.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e söz verilmemesine tepki gösteren AK Partili milletvekilleri, salonu terk edip, ardından kürsünün önüne geçerek bu durumu protesto etti.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, kadınların ev içi bakım hizmetleriyle kadın istihdamının oluşturulamadığını belirterek, kadınların güvencesiz çalıştırıldığını kaydetti. Bu sırada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin söz istedi. TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Zengin'e söz vermedi. Bunun üzerine AK Partili milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti. Daha sonra salona geri dönen AK Parti milletvekilleri, kürsünün önüne geçerek söz verilmemesine tepki gösterdiler. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Karaca oturuma ara verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Özlem Zengin AK Parti Haberler

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