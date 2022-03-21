AK Parti'li Çelik: Orantısız güç kullanılmasını kabul etmiyoruz

ADANA (DHA) - Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki eylemlerde polisin müdahalesi sırasında ortaya çıkan görüntülere ilişkin, "Olaylara müdahalede orantısız güç kullanılmasına asla kabul etmeyiz. Orantısız güç kullanılmasında ortaya çıkan görüntüler asla ve kata kabul edilemez. Bunlar meşru sayılamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, 15 Mart'ın Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü olarak tarihe geçtiğini belirterek, "Bu son derece önemli bir gelişmedir. Uzun zamandır takip ettiğimiz bir gelişmeydi" dedi.

Çelik, bu eylemlerden yola çıkarak bütün emniyet teşkilatına iftira atmanın son derece yakışıksız bir tavır olacağın belirterek, "Hele bizim hükümetimizin sistematik şekilde şiddet uygulamasına dönük bir yaklaşımımız varmış gibisinden ilzam edenlerin açık ve net söylüyorum, birçoğu 28 Şubat'ta verilen mücadelede katkısı olmamıştır, kenarda durmuşlardır. Fedakarca görev yapanları takdir etmek lazım. Orantısız güç kullananların asla kabul edilemeyeceğini, meşru görülemeyeceğini, bunu topyekün reddettiğimizi ifade ediyorum. Tabii ki provokasyonları görüyoruz. Neredeyse haftada 1 gün izinsiz gösteri yaparak, sokakların sistematik şekilde karıştırılmaya çalışıldığını, hakaret küfür belli bir kampanyayla yapıldığını biliyoruz. Neredeyse üç beş yıldır bir sürü olaya müdahale ederken bu sınırlar içerisinde, büyük bir tahammül ve toleransla bu görevlerini yapıyorlar. Aynı zamanda oranın Suriye'ye olan yakınlığı sebebiyle ortaya çıkan tehditlerle mücadele ediyorlar. Bunları birbirine karıştırmamak lazım" dedi.