AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Politikalarımızı milletimizin arzusu doğrultusunda yenilemek istiyoruz

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Politikalarımızı, milletimizin arzu ettiği doğrultuda yenilemek ve yeniden stratejik planlamaları yapmak üzere bir hareket içerisinde olduğumuzu, bir doğrultu içerisinde olduğumuzu bütün içtenliğimle ifade etmek istiyorum." dedi.

Ak Parti Bolu İl Başkanlığını ziyaretinde konuşan Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde daha iyi sonuçlar beklediklerini söyledi.

Yılmaz, AK Parti'nin tüm seçimlerde, seçmenin kendilerine söylediğini okumaya çalışan bir siyasi hareket olduğunu belirterek, şimdiye kadar girdikleri tüm seçimlerde sandıktan çıkan sonucu okuyarak, onu değerlendirerek seçmenin kendilerine ifade etmek istediğini tespit etmeyi ihmal etmediklerini vurguladı.

Seçim sürecini geride bırakarak sandıktan çıkan sonuçlara göre ilerleyen günlerin yeniden planlanmasıyla ilgili çalışma yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Milletimizin bize ifade ettiği doğrultuda da şu mazeretten ötürü biz işte şöyle yaptık, böyle yaptık demeden milletimiz ne diyorsa o doğrudur, sandıktan çıkan sonucu bir uyarı tespiti olarak görüyoruz. Hemen milletimizin dediği doğrultuda kendimizi yeniden güncelleyeceğiz. Politikalarımızı, milletimizin arzu ettiği doğrultuda yenilemek ve yeniden stratejik planlamaları yapmak üzere bir hareket içerisinde olduğumuzu, bir doğrultu içerisinde olduğumuzu bütün içtenliğimle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Yılmaz, AK Parti'nin saha araştırmaları sonuçlarına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Size itiraf edeyim ki aslında bütün saha araştırmalarımızın sonuçları son bir haftaya kadar sandıktan çıkan sonuç gibi değildi. Son bir hafta içerisinde özellikle bir şey oldu. Saha araştırmalarımızı boşa düşüren, saha araştırmalarımızdaki değerlendirmelerle çelişen bir sonuçla karşılaştık. Bu sonuçta sandığa gitmeyenler çok etkili oldu. Her seçimde, ortalama seçmen sayısının 8 milyonu sandığa gitmiyordu. Bu seçimde 13 milyon, buna 5 milyon birden ilave oldu. Bu 5 milyon aslında bütün saha araştırmalarıyla ilgili sosyolojik tahlilleri yanılttı. Bunu burada itirafla özellikle samimiyetle ifade etmek istiyorum."

Siyasi parti genel başkanlarının görüşmeleriyle ilgili soru sorulan Yılmaz, liderlerin birbirleriyle görüşmesinden daha güzel bir şey olamayacağını dile getirdi.

Türk insanının, partiler arasında yaşanan gerilimden mutlu olduğunu düşünmediğini belirten Yılmaz, "Siyasi partilerin sürekli birbirlerine çok sivri, sert, incitici, kırıcı, çok bıçkınca göndermeler yaparak ülkenin temel sorunları, ana sorunlarıyla ilgili çözümler üretmeksizin günlük birtakım söylemlerle siyaset yapma biçimini, sertleştiren üslubu sevdiğini, 'Aslan, ne güzel söyledi bizim genel başkan.' dediğini hiç zannetmiyorum, hiç duymadım. Siyasette üslup, suhulet, uhuvvet her zaman milletimizin tercih ettiği ve aklı başında bir devlet adamının kullanacağı üslup ve davranışın, sorumluluğun, milletimiz tarafından karşılığı olduğunu düşünüyorum. Son zamanlardaki bu iklim, bu söylem, bu duruş; bana göre milletimiz tarafından da takdirle karşılanıyordur. Güzel olan da budur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bu ilişkilerin yerelde de sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yerelde de insanlarımız, sorumluluk bilinciyle davranan, ülke sorunlarını önemseyen, şehirde, ilde, ilçede yaşayan insanların talep ve isteklerine, o şehrin geleceğiyle ilgili sorumluluk bilinciyle yaklaşan yerel yöneticileri tercih ediyor. Sabah aklına geleni paldır küldür yapmaya kalkan, siyasi anlamda birtakım getirileri olacak diye sorumsuzca adımlar atılıp, laflar söylenmesi yerelde de insanımızın tercih ettiği şeyler değil." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, daha sonra teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.