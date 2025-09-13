AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Muğla'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Komisyonumuz gündemine hakimdir. Bir al, ver süreci yoktur. Bir pazarlık süreci yoktur. Milletimizin bilmediği hiçbir adım atılmamıştır. Aziz Türk milleti ve milletimiz şundan emin olsun ki, şehitlerimizi rencide edecek hiçbir adımın atılmasına müsaade edilmeyecektir. Türk milletinin milletimizi rencide edecek hiçbir adım asla atılmayacaktır." dedi.

Yayman, Muğla'nın Menteşe ilçesinde Öğretmenevi'nde eski il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti teşkilatı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Yayman, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Muğla'ya geldiklerini söyledi.

Muğla'da gün boyu yoğun programlarının olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı, metin yazarı ve kendisinin de çocukluk arkadaşı Hamdi Kılıç'ın vefatı nedeniyle buradan erken ayrılacağını dile getirdi.

Yayman, AK Parti'nin kuruluşunun 24'üncü yılını kutladığını, AK Parti'yi milletin kurduğunu ve tabelasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın astığını belirterek daima milletle beraber, sahada milletin derdiyle dertlenerek çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Masada değil sahada olmayı ve 'kader gayrete aşıktır' sözünü çok önemsediklerini vurgulayan Yayman, 'sen, ben yok, biz varız', 'Türkiye var, milletimiz var' anlayışıyla çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Yayman, program kapsamında esnaf gezileri, şehit aileleri ve gazileri ziyaretleri, STK'ler ve kanaat önderleriyle buluşmalar gerçekleştireceklerini anlatarak milletin derdiyle dertlenmeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin çok zor süreçlerden geçtiğine dikkati çeken Yayman, şöyle konuştu:

"Gazze'de yaşanan insanlık suçunu hep beraber görüyoruz. Katil İsrail devletinin orada masum çocukları, kadınları, yaşlıları dünyanın gözü önünde katletmesi sadece oradaki çocukların, Gazzelilerin, Filistinlilerin ölmesi değil aynı zamanda insanlığın ölmesidir. Aynı zamanda medeniyetin, medeniyet değerlerinin ölmesidir. Biz inanıyoruz ki katil İsrail devleti, inşallah hem insanlık vicdanında hem de insan hakları mahkemesinde yargılanacak ve orada yaptıkları soykırımın hesabını vereceklerdir. Hepimizin gördüğü gibi bir gün İran'a saldırıyor, diğer gün Suriye'ye saldırıyor, öbür gün Katar'a saldırıyor, öbür gün başka bir ülkeye saldırıyor. Yani maalesef serseri bir mayın gibi bölgeye istikrarsızlık, kan, gözyaşı ve nefret tohumları ekmeye devam ediyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletlerde dünyanın gözünün içine bakarak 'dünya beşten büyüktür' şeklindeki ifadesi ve uluslararası örgütlerin İsrail'in bu soykırımı karşısındaki sessizliğini kabul etmemiz asla mümkün değildir. Dolayısıyla dünya yeni olaylara gebedir. Bölgemiz yeni olaylara gebedir."

AK Parti 24 yıldır tek başına iktidarda ve hayal bile edilemeyen işleri yapmaya devam ediyor

Yayman, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde milletin desteği ve duasıyla kendinden emin adımlarla geleceğe doğru yürüdüğünü söyledi.

AK Parti'nin 2001'de kurulduğunda 'iktidara gelemez, gelse bile askerler hükümeti vermez', Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'muhtar bile olamaz ve siyasi hayatı bitti' denildiğini hatırlatan Yayman, "Ama 24 yıldır tek başına iktidarda ve hayal bile edilemeyen işleri yapmaya devam ediyor. 2000'li yılların başında 2023 hedefinden bahsedildiğinde 'bu bir ham hayaldir. 2023'e bakalım kim çıkacak, kim görecek' dediler ama biz Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılını milletimizle beraber kutladık. Dolayısıyla AK Parti'nin tek rakibi var, kendisidir. Cumhur İttifakı olarak biz çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

CHP ile sadece siyasi rakibiz

Yayman, Cumhuriyet Halk Partisi ile siyaset alanında rakip olduklarını, Cumhuriyet Halk Partisinin bu duruma düşmesini asla istemediklerini belirtti.

"Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar güçlü olursa Türkiye demokrasisi o kadar güçlü olur. Biz iktidar olarak o kadar güçlü oluruz" diyen Yayman, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisinin içine girdiği iktidar oyunu, taht oyunu milletimizin gözünün önünde cereyan etmektedir. Şikayet başvurusunda bulunan Cumhuriyet Halk Partili, para veren Cumhuriyet Halk Partili, 'parayı aldım' diyen Cumhuriyet Halk Partili, savcılığa suç duyurusunda bulunan Cumhuriyet Halk Partili, gizli tanık olan Cumhuriyet Halk Partili, kayyum olarak atanan Cumhuriyet Halk Partili ve dolayısıyla konunun AK Parti'yle Cumhur İttifakı'yla hiçbir alakası yoktur. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine girdiği bu taht oyunları gerçekten üzücüdür. Onların bu durumuna biz de üzülmekteyiz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisinin parti içi iktidar olmak yerine Türkiye'de iktidarı hedeflemesi hem demokrasimizi güçlendirecektir hem AK Parti'yi daha fazla çalışmaya sevk edecektir. 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığımız AK Parti'mizin inşallah 2030, 2053 hedeflerine gitmesi için biz gece gündüz çalışmaktayız."

Terörsüz Türkiye süreci

Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhur İttifakı ve millet olarak kararlı adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Yayman, şunları ifade etti:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Ankara'dan size Muğlalılara, Muğla'ya şunu ifade etmek isteriz. Komisyonumuz gündemine hakimdir. Bir al, ver süreci yoktur. Bir pazarlık süreci yoktur. Milletimizin bilmediği hiçbir adım atılmamıştır. Aziz Türk milleti ve milletimiz şundan emin olsun ki şehitlerimizi rencide edecek hiçbir adımın atılmasına müsaade edilmeyecektir. Türk milletinin milletimizi rencide edecek hiçbir adım asla atılmayacaktır. Komisyonumuzun temel gündemi terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahların bırakılmasıdır. Bu konuda iktidarıyla muhalefetiyle söz birliği etmiş durumdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu komisyonda siyasetin yüzde 95'i temsil edilmektedir. Tüm partiler, bir parti hariç orada gelip bu süreci desteklemektedir. Şundan milletimiz emin olsun. Onları üzecek hiçbir adımın atılmasına asla müsaade edilmeyecektir. Gizli kapılar arkasında hiçbir pazarlık yoktur. Süreç şeffaf bir biçimde ilerlemektedir."

Yayman, şehit ailelerinin, Diyarbakır annelerinin, çocuğu kayıp olan annelerin, Türkiye'de söz sahibi olan herkesin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarının gelip komisyonda konuştuğunu ifade etti.

Bu konuşmalarda dile getirilen temel hususun 'evet biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun başarıya ulaşması için dua ediyoruz ve bu konuda hangi adım atılması gerekiyorsa atılmalıdır' şeklinde açık bir irade beyanında bulunulduğunu söyleyen Yayman, şöyle devam etti:

"İnşallah sizlerle beraber, milletimizle beraber bu konuda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Yakında hepimizin takip edeceği üzere inşallah çok daha önemli adımlar atılacaktır ve bunları hep birlikte ilerleteceğiz. Siyaset bir datayla, veriyle yapılır. İnşallah biz de size bu verileri adım adım açıklayacağız. Milletimizin bilmediği hiçbir husus olmayacaktır. Komisyonumuz odak kaybı yaşamamaktadır. Fonksiyon sapması yaşamamaktadır. Komisyonumuzun temel amacı terör örgütünün silahlarını bırakmasının hızlandırılması ve bir an önce silahların bırakılmasıdır. Bu adımlar devam etmektedir. Terör örgütünün kendini feshetmesinin sadece Türkiye'de değil, Suriye'de de diğer alanlarda da silahları bırakmasının devam etmesidir diyorum."

Siyasetçi umudun olduğu yere gider

Yayman, bir gazetecinin "Son dönemde CHP'den AK Parti'ye çok sayıda geçmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya ise "Demek ki siyasetçi umudun olduğu yere gider. Siyasetçi bir gelecek gördüğü partiye gider. Demek ki CHP'nin içindeki tartışmalardan, kavgalardan, koltuk kapma yarışından ve koltuk davasından bıkmışlar." diye cevap verdi.

Toplantıya, İstanbul Milletvekili MKYK Üyesi Derya Ayaydın, Muğla Milletvekili Kadem Mete, İl Başkanı Haluk Laçin, Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan ile partililer katıldı.