Üye Girişi
Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirleri hayata geçireceklerini söyledi

Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantıda Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirleri hayata geçireceklerini belirtti. İleri, Elazığ'da yaşanan deprem sürecinde milletin dayanışmasına ve devlete sahip çıkmasına vurgu yaptı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Önümüzdeki süreçte inşallah bizler Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde dirençli şehirleri, katılımcı, şeffaf yönetimleri hayata geçireceğiz." dedi.

İleri, Ahmet Aytar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda, belediye başkan adaylarının kente ve ilçelere hayırlı olmasını diledi.

Elazığ'ı kararlı ve yüksek enerjili gördüğünü söyleyen İleri, geçen yıl 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşandığını, insanların hayata tutunması noktasında devletin canla başla çalıştığını ifade etti.

Bu süreçte bir kez daha milleti millet yapan, devleti devlet yapan değerlerin dimdik ayakta olduğunu gördüklerini dile getiren İleri, şöyle konuştu:

"Depremin hemen akabinde dakikalar içinde Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla kriz masaları kuruldu. Saatler içinde bakanlarımız bölgeye intikal etti. Vatandaşlarımızdan yardımlar yağmaya başladı. Şu geldiğimiz noktada çok şükür bütün enkazlar kaldırılmış durumda, yeniden inşa noktasında afet konutları vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı'mız tarafından teslim edilmeye başlandı."

Türkiye'nin dört bir yanından, yüzlerce kilometreden gelen tırların deprem bölgesinde kuyruklar oluşturduğunu söyleyen İleri, bu deprem sürecinde dayanışmaya, devlete sahip çıkan millete şahit olduklarını, metanetle, soğukkanlılıkla, kararlılıkla dimdik duran vatandaşları gördüklerini dile getirdi.

İleri, şunları kaydetti:

"İnsanlar can derdindeyken, vatandaşlarımızı enkaz altından çıkarmaya çalışırken, bölgede hızlı bir şekilde barınma koşullarını hayata geçirmeye çalışırken muhalefet ne yaptı? Muhalefet bölgede göründü, fotoğraf verdi. Polemik, manipülasyon yaptı. Millet can derdindeyken bunların bazıları çıktılar siyaset yapmaya çalıştı. Seçimden bahsettiler. Cumhurbaşkanı'mız seçim sürecini planlandığı şekilde tıkır tıkır işletti ve gerçekten kader seçimini beraber yaşadık. 31 Mart seçimleri önemli. Her şehrimizde bizim Türkiye Yüzyılı şehirlerini hayata geçirmemiz gerekiyor. Bizler biliyoruz ki kalkınma yerelde başlar. Birlik ve beraberlik yerelde en yoğun şekilde hissedilir. Önümüzdeki süreçte inşallah bizler Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde dirençli şehirleri, katılımcı, şeffaf yönetimleri hayata geçireceğiz. Çevre dostu şehirleri, kendine yetebilen şehir ekonomilerini, sosyal belediyecilik anlayışını, kültür üreten şehirleri hayata geçireceğiz. Ama her şeyden önemlisi hizmet ve eser siyasetimizin ısrarla takipçisi olacağız."

AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın da konuşma yaptığı toplantıda, AK Parti'nin 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarının, Ağın'da Şeref Çakar, Alacakaya'da Başaran Yaşlı, Arıcak'ta Mehmet Yılmaz Yalçınkaya, Baskil'de İhsan Akmurat, Karakoçan'da Mustafa Aydın, Keban'da Fethiye Atlı, Kovancılar'da Mehmet Nuri Çolak, Maden'de Musa Orhan, Palu'da Vahdettin Demirtaş, Sivrice'de Fethi Atagün, beldelerden Mollakendi'de Mehmet Mustafa Ayaz, Yurtbaşı'nda Nihat Doğan, Yazıkonak'ta Aydın Ayaz, Erimli'de Cihan Yılmaz, Üçocak'ta Yılmaz Yegül, Beyhan'da Hüseyin Ateş, Bükardi'de Sıddık Bayrak, Sarıcan'da Mehmet Gürbüz ve Akçakiraz'da Taner Baytaşoğlu olduğu açıklandı.

Kaynak: AA / Politika

Türkiye Yüzyılı Ömer İleri AK Parti Türkiye Deprem Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR CANLI: Galatasaray – Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Başakşehir canlı yayın linki! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 10 Şubat Cumartesi Survivor yeni bölüm! Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Başakşehir kadrosu belli oldu mu? Aziz Yeniay kimdir? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay biyografisi! Liverpool - Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Burnley maçı nereden izlenir? Hull City - Swansea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Swansea maçı nereden izlenir? Murat Çepni kimdir? Murat Çepni kaç yaşında, nereli? Murat Çepni hayatı ve biyografisi! Şubat ayında hangi balık yenir? Şubat ayında en taze ve güzel balık nedir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? NOTERLER CUMARTESİ AÇIK MI? 2024 Noter çalışma ve mesai saatleri! Serdar Ortaç'ın sevgilisi kim? Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi kimdir? Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyaz Show tekrar başlayacak mı, geri dönecek mi? Manchester City - Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City - Everton maçı nereden izlenir? Şanlıurfaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title