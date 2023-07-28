AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yatırımlarının engellendiğine ilişkin açıklamalarını kabul etmediklerini belirterek, İzmir'in cezalandırıldığını ileri sürmenin kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışmak olduğunu söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "yatırımlarının engellendiğine" ilişkin açıklamalarını kabul etmediklerini belirterek, "Yatırımlara karşılık İzmir'in cezalandırıldığını ileri sürmek, en hafif tabirle kendi beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışmaktan başka bir şey değildir." dedi.

İnan, kentte sivil toplum kuruluşu ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 yıldır İzmir'i yöneten CHP'nin, şehri belediyecilik anlamında sınıfta bıraktığını öne sürdü.

İzmir'in en önemli sorunlarından birinin kentsel dönüşüm olduğuna dikkati çeken İnan, bu konuda herhangi bir adım atılmadığını, Büyükşehir Belediyesinin de Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kapatarak ilginç bir karara imza attığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Yatırımlarımız engelleniyor." şeklindeki açıklamalarını kabul etmediklerini vurgulayan İnan, "Yatırımlara karşılık İzmir'in cezalandırıldığını ileri sürmek, en hafif tabirle kendi beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Sayın Soyer, bu düşüncesiyle kent ve belediyecilik noktasında hiçbir vizyonu olmadığını, kapasite yoksunu olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Yaklaşan yerel seçim öncesi bahane üretmektedir." dedi.

İZBAN yatırımının hükümet desteğiyle tamamlandığını hatırlatan İnan, bunun gibi birçok projeye önemli desteklerinin olduğunu ve olmaya devam edeceğini kaydetti.

"En ufak konu, en büyük mazeretleri oluyor"

Deprem konutlarının hızlıca tamamlandığını, Konak Tüneli ve Adnan Menderes İç Hatlar Terminalini yaptıklarını ve İzmir'e çok büyük kapasiteli şehir hastanesi kazandırdıklarını anlatan İnan, "Göztepe Stadı, Alsancak Mustafa Denizli Stadı...Çevre yolu olmasaydı İzmir'in trafiği ne hale düşerdi? Hükümetimizin icraatları olmasaydı İzmir altyapı ve üstyapı anlamında nefessiz kalırdı. Teşekkür edeceklerine yine her zaman yaptıkları gibi saklanmaya çalışıyorlar. Her seçim boyunca yapmış oldukları hem siyasi Vandalizm hem de siyasi taktiklerden bir tanesi. Ama İzmirli hemşerilerimiz bu bayat numaraları yutmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Harmandalı çöplüğünde bir çalışma yapmadığını, yıllarca ilkel bir şekilde atık depolamaya devam ettiğini söyledi.

Harmandalı çöplüğünün kapatılması konusunda hükümetin üzerine düşeni yaptığını belirten İnan, "Biz yer göstermişiz. Üzerimize düşeni yapmışız. Ama siz artık gereğini yapmalısınız. Bu kadar basit bir konu bile aslında beceriksizliklerinin öyle seviyeye nasıl ulaştığını gösteriyor. En ufak bir konu, en büyük mazeretleri oluyor. Ama burada İzmir kaybediyor." ifadelerini kullandı.

"Bize düzelmeyecek bir körfez bıraktılar"

Kent genelindeki yolların "köstebek yuvası" haline dönüştüğünü dile getiren İnan, kentteki altyapı ve trafik sorununa işaret etti.

İzmir'in koktuğunu ve bu konuda hiçbir çalışma yapılmadığını öne süren İnan, şunları kaydetti:

"Tunç Soyer herhalde yurt dışında yaşadığı zamanlarda sadece kağıt üzerindeki raporları okuyor. İzmir çok yoğun bir sivrisinek saldırısı altında ve sen, üzerine düşeni yapmayarak çocuklarımızı sinek saldırısına maruz bıraktın. Şimdi 4. faz edebiyatı yapıyor. Peki 2002'den bu yana tam 3 milyon metreküp çamuru siz dere kireçleyerek mi çözeceksiniz? 3 milyon metreküp çamurdan dolayı sinek ve koku bu şehre zaten musallat olmuş durumda. 5 senedir neredeydiniz? Şimdi yine durumu örtbas etmek için '4. faz arıtma tesisini kurduk.' diyor. Ne demişti 2019 yılında? '2 sene içerisinde körfezde yüzülecek.' demişti. Bırakın şimdi yüzmeyi yanından dahi geçilecek durumda değil körfez. Bu konuda değil 2 sene, bize düzelmeyecek bir körfez bıraktılar."

Eyyüp Kadir İnan, İzmirlilerin, CHP'li yönetimlere gerekeni gelecek yerel seçimlerde yapacağını, kentin AK belediyecilikle tanışacağını sözlerine ekledi.