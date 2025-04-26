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AK Parti'den ihraç edilen Kocabıyık'tan zehir zemberek "Murat Ongun" tepkisi

AK Parti'den ihraç edilen Kocabıyık'tan zehir zemberek
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermesinin ardından AK Parti'den ihraç edilen eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un gözaltına alınmasına sessiz kalmayan Kocabıyık, "Ongun'un karısına yapılan 28 Şubat'ta ne Tayyip Erdoğan'ın ne de herhangi bir muhafazakarın karısına çoluğuna yapıldı." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Operasyon çerçevesinde 50 kişi gözaltına alındı.

MURAT ONGUN'UN EŞİNİN GÖZALTINA ALINMASINA ESKİ AK PARTİLİ'DEN SERT TEPKİ

Üst düzey İBB yöneticilerinin bulunduğu listede, tutuklu Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya da yer aldı. Murat Ongun'un eşinin gözaltına alınmasına dikkat çekici bir isim yer aldı.

AK Parti'den ihraç edilen Kocabıyık'tan zehir zemberek 'Murat Ongun' tepkisi

"28 ŞUBAT'TA ERDOĞAN'IN KARISINA, ÇOCUĞUNA YAPILMADI"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasına tepki gösterdikten sonra AK Parti'den ihraç edilen eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zehir zemberek ifadeler kullandı. Kocabıyık, şunları söyledi: "Yıllar önce bir terbiyesiz Tayyip Erdoğan'ın eşine bir laf etti diye adamı parçalayacaktık. Şimdi ne oluyor? küçücük çocukların önünde anaları babaları alınıp götürülüyor. Sizde hiç mi insanlıktan bir eser kalmadı? O çocuklar bu travmaları ömürleri boyunca taşıyacak. Murat Ongun'un karısına ve çocuklarınayapılan 28 Şubat'ta ne Tayyip Erdoğan'ın ne de herhangi bir muhafazakarın karısına çoluğuna çocuğuna yapıldı.

"BU KADAR KÖTÜLÜĞÜ TANIDIĞIM İNSANLARA YAKIŞTIRAMIYORUM"

Ey zulmedenler, siz insanlığımızı, kültürümüzü, maneviyatımızı, irfanımızı, ihlasımızı ayakta tutan tüm sütunları bir bir kesiyorsunuz. İnşallah bir çöküntünün altında kalmayız. Bu kadar kötülüğü tanıdığım insanlara yakıştıramıyorum hala. Onun için bu çok yanlış işlerden bir an önce vazgeçmelerini ümit ediyorum."

AK Parti'den ihraç edilen Kocabıyık'tan zehir zemberek 'Murat Ongun' tepkisi

İŞTE İSİM İSİM GÖZALTINA ALINANLAR

  • Zeynep Ayten
  • Gözdem Ongun
  • Turan Aydoğan
  • Şafak Başa
  • Adem Şanlısoy
  • Elçin Karaoğlu
  • Mehmet Şahin
  • Onur Soytürk
  • Erdinç Çolak
  • Onur Aldı
  • Hakan Karaköse
  • Meral Çakır
  • Dursun Balcıoğlu
  • Kadriye Kasapoğlu
  • Mete Mağden
  • Cevat Kaya
  • Rasim Kaya
  • Melih Geçek
  • Naim Erol Özgüner
  • Yakup Öner
  • Ali Rıza Akyüz
  • Çağlar Türkmen
  • Turgut Tuncay Önbilgin
  • Arif Gürkan Alpay
  • Murat Yazıcı
  • Mehmet Çakılcıoğlu
  • Serap Öbekci
  • İhsan Yılmaz
  • Ali Ayçiçek
  • Fatih Özçelik
  • Begüm Çelikdelen
  • Engin Ulusoy
  • Murat Selvi
  • Nurten Uğursoy
  • Ramazan Gülten
  • Hülya Kırlıkova
  • Yeşim Özay
  • Oya Özinan
  • Mustafa Kemal Özcengiz
  • Onur Can Tekbaş
  • Hakan Aplak
  • Faik Özberk
  • Gökhan Köseoğlu
  • Metin Bal
  • Nazan Başelli
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıdrakula:

bir gün akaplılar da böyle aloıacak o gün de ben diyeceğim suçu yoksa niye alındı diye

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Dolandirici, Hirsiz, Rusvetci vs. kim olursa olsun Yargi onunde ifade verecek ve cezasini cekecek. Perdelemeyi birak artik ve isine bak. Sende hesap vereceksin..

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Bravo Hüseyin bey,yarın CHP ye gelin işe başlayın.Sizin gibi insanlara ihtiyaçları var.

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Haber Yorumlarıkorsan71:

ülke muz cumhuriyeti yasama yürütme yargı 1 kişinin elinde buyrukla yönetilen ülke olduk

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Haber YorumlarıBidüşün:

Siyaset yalamaları, reis boşyere göndermiyor sizleri, yalamalık için son durağınız layık olduğunuz yer chp, 2 gün sonrada tatihin çöp kutusundasınız

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Haber YorumlarıShef :

28 Şubat düşünceye ve İslam'a yapılan bir mücadeleydi ama bu hırsızlığa ve devamındaki suçlar için. Çok alakasız iki durumun kıyaslanması aşırı saçma olmuş.

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Haber YorumlarıNecati Cevik:

bu iktidar yakın zamanda inşallah birbirini yerler rabbimizin adaleti tecelli edecektir.

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