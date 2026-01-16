Ak Parti Bursa Milletvekili Kılıç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi

Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısıyla, 2023-2025 yıllarını kapsayan dönemde Bursa'da kamu kurumları eliyle yürütülen projelere ilişkin bilgi verdi. Üç yıllık dönemi kapsayan veriler, Bursa'nın Cumhuriyet tarihinin en yoğun yatırım dönemlerinden birine sahne olduğunu gösterdi. Kılıç, "Bizim anlayışımızda siyaset; lafla değil, eserle yapılır. Bursa'da attığımız her adımın merkezinde insanımızın huzuru, güvenliği ve geleceği vardır. Bu anlayışla, AK Parti iktidarı olarak şehrimizin dört bir yanında yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Eğitimde tarihi rekor: 2,6 milyar liralık dev bütçe

Kılıç, konuşmasının önemli bir bölümünü eğitim yatırımlarına ayırarak, Bursa'da sınıf ve salon sayısındaki artışa dikkat çekti. 2023-2025 yılları arasında toplam 1.228 yeni dersliğin eğitime kazandırıldığını belirten Kılıç, "Toplamda 2 milyar 680 milyon TL'yi aşan bu yatırımlar sadece binalardan ibaret değildir; modern laboratuvarlar, spor alanları ve güvenli okul ortamlarıdır. Yatırımlarımızı Yıldırım'dan İnegöl'e, Mudanya'dan Mustafakemalpaşa'ya kadar adil bir şekilde dağıttık" ifadelerini kullandı.

Sağlıkta stratejik hamleler ve 10 milyar liralık vizyon

Sağlık yatırımlarıyla Bursa'nın bir "sağlık üssü" haline dönüştüğünü vurgulayan Ahmet Kılıç, rakamların ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. 2022-2025 yılları arasında tamamlanan 26 farklı projenin güncel bedelinin 948 milyon 963 bin TL olduğunu belirten Kılıç, "Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi, Muradiye Memleket Hastanesi güçlendirme çalışmaları ve Emek Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi projelerinin toplam büyüklüğü 2025 eskaleli bedelleriyle 10 milyar 156 milyon TL'ye ulaştı. Harmancık 10 yataklı Entegre İlçe Hastanesi tamamlanarak hizmete sunulurken; Nilüfer, İnegöl, Yenişehir, İznik ve Gemlik gibi ilçelerde Sağlıklı Hayat Merkezleri ve 112 Acil istasyonları ile birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirildi. Eser ve hizmet siyasetimizin en temel başlıklarından biri, hiç şüphesiz sağlık yatırımlarıdır. Çünkü sağlık, ihmali olmayan; günü değil, geleceği planlamayı gerektiren bir alandır. Biz sağlıkta; geçici çözümler üretmiyoruz, tabela projelerle yetinmiyoruz, sadece bugünü değil, yarını inşa ediyoruz. Bursa'da sağlık alanında hayata geçirilen bu yatırımlar; insanı merkeze alan, erişilebilir, güçlü ve sürdürülebilir bir sağlık sisteminin sahadaki karşılığıdır" diye konuştu.

Spor ve gençlik: "muhalefet vaat eder, AK Parti imkan sunar"

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı aracılığıyla yürütülen çalışmalara da değinen Kılıç, Bursa genelinde 30'dan fazla büyük projenin sürdüğünü ifade etti. Kılıç, şunları söyledi :

"İznik, İnegöl, Keles ve Orhaneli ilçelerinde yüzme havuzları, gençlik merkezleri ve kampüsler tamamlandı. Uludağ Üniversitesi kampüsüne yüzme havuzu ve 3 büyük basketbol sahasını içeren spor kompleksi kazandırıldı. 2024 yılında 200 milyon TL'lik ek yatırımla Yıldırım Yunusemre Spor Salonu ve Osmangazi Güreş Eğitim Salonu gibi tesisler modernize edildi. Muhalefetin gençliğe vadettiği tek şey vaat bizim gençliğe sunduğumuz şey imkandır. Sporu tabana yayan, gençliği merkeze alan bu anlayışla Bursa'mız için çalışmaya, üretmeye ve eser kazandırmaya devam edeceğiz."

Sosyal Hizmetler ve TOKİ ile güvenli şehirler

Sosyal devlet anlayışının Bursa'daki yansımalarını aktaran Kılıç, Yıldırım Ali Osman Sönmez Huzurevi'nin yüzde 95 tamamlanma oranına ulaştığını ve 2025 yılı için 100 milyon TL ödenek ayrıldığını belirterek, "Sosyal hizmetler; insana dokunan, hayatı kolaylaştıran, devletin şefkat elini her hanede hissettiren anlayıştır" dedi.

Ayrıca Mustafakemalpaşa Engelsiz Yaşam Merkezi ve Nilüfer Çocuk Evleri Sitesi gibi projelerin takviminin işlediğini bildiren Kılıç, TOKİ eliyle yürütülen konut seferberliğine ilişkin olarak, "Şu an itibarıyla Gürsu, Karacabey, Nilüfer ve Kestel dahil olmak üzere 18 farklı noktada 8 bin 684 konutun inşaatı hızla yükseliyor. Bu konutları 2026 ve 2027 yıllarında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Ulaşım ve kültürel miras

Ulaşım yatırımlarıyla ilgili olarak, "Ulaşım, kalkınmanın ön şartıdır. Sanayi, turizm, tarım ve ticaret; güçlü bir yol altyapısı olmadan büyüyemez" ifadelerini kullanan Kılıç, Doğancı Tüneli'nin açılmasının tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Kılıç, Mudanya-Gemlik yolu ve Hızlı Tren Garı bağlantı yollarının öncelikli olduğunu söyledi. Kültürel alanda ise İznik Surları, Emir Sultan Camii ve Orhangazi Türbeleri gibi vakıf eserlerinin restorasyonlarının tamamlandığını, Bursa'nın tarihi kimliğinin korunduğunu ifade etti. Kılıç, "Üreteni hazmedemeyen, taş üstüne taş koymayan anlayışın eleştirileri Bursalılar nezdinde hükümsüzdür. Tarih yapandan yana yazılır, konuşandan değil" diye konuştu.

"Takdir ve tebrik etmeyi öğrenmeliler"

Bursa'da hayata geçirilen bu yatırımların; konuttan eğitime, sağlıktan ulaşıma, kültürden sosyal hizmetlere kadar bütüncül bir kalkınma anlayışının ürünü olduğunu, tamamlanan ve yapımı devam eden tüm bu yatırımların, güçlü devlet iradesinin sahadaki karşılığı olduğunu söyleyen Ahmet Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı :

"Bizler günü kurtaran değil; gelecek nesillere güçlü bir Bursa bırakmayı hedefleyen bir anlayışla çalışıyoruz. AK Partinin eser ve hizmet siyasetine muhalefet ancak alkışlayarak yapılır. Takdir ve tebrik etmenin ötesinde her hangi bir tutum milletimiz nazarında zaten itibar problemi yaşayan muhalefeti daha da içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.

AK Parti olarak bizler 11 Milyon 543 bin üyemiz ve teşkilatımızla tam kadro olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılı vizyonumuza kendinden emin ve kararlı adımlarla yürümeye davam edeceğiz." - BURSA