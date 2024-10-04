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ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

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ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın füze saldırısına misilleme yapmaya hazırlanan İsrail'e dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Biden, "İsrail makamlarıyla sürekli temas halindeyiz, İran'a yanıt konusunda hemen karar vermeyecekler. İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmaktan başka alternatifleri düşünmeli. İsrail Başbakanı Netanyahu, hiçbir hükümetin İsrail'e daha fazla yardım etmediğini hatırlamalı." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İran'a saldırması beklenen İsrail'e yaptığı çağrıda, "İsrail makamlarıyla sürekli temas halindeyiz, İran'a yanıt konusunda hemen karar vermeyecekler. İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmaktan başka alternatifleri düşünmeli." ifadelerini kullandı.

İSRAİL, İRAN'I VURMAYA HAZIRLANIYOR

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesiyle birlikte Orta Doğu'da savaş sesleri iyiden iyiye yükselmeye başladı. İran geçtiğimiz günlerde İsrail'e yaklaşık 500 balistik füze attı. Tel Aviv yönetimi de yaptığı açıklamada İran'a güçlü bir yanıt verileceğini belirtti.

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalıİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

BIDEN: İSRAİL, İRAN'IN PETROL SAHALARINI VURMAKTAN BAŞKA ALTERNATİFLERİ DÜŞÜNMELİ

Tüm dünya İsrail'in İran'a gerçekleştireceği saldırıyı beklerken, ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail'e seslenen Biden, İran'ın petrol sahalarının vurulmaması gerektiğini vurguladı.Biden, İsrail'in İran'a nasıl karşılık vereceğiyle ilgili sorulara, "İsrailliler (İran'a) saldırı anlamında ne yapacaklarına henüz karar vermediler, görüşmeler sürüyor. Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." yanıtını verdi.

"HİÇBİR YÖNETİM İSRAİL'E BENDEN DAHA FAZLA YARDIM ETMEDİ

İsrail'in Orta Doğu'da ABD'nin önerilerini göz ardı ederek seçimlere müdahale girişiminde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya Biden, "Hiçbir yönetim İsrail'e benden daha fazla yardım etmedi. Bence o (Netanyahu) bunu hatırlamalı. Seçimleri etkilemeye çalışıyor mu, bilmiyorum, fakat bunu beklemiyorum." şeklinde yanıt verdi.

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalıABD Başkanı Joe Biden

İsrailli muhataplarıyla sürekli irtibat halinde olduklarını kaydeden Biden, İsrail'in İran'a yönelik olası saldırısına ilişkin, "Hemen bir karar vermeyecekler dolayısıyla bekleyip göreceğiz." dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ateşkes teklifinin önemli bir adım olduğunu ve bu planın geniş destek topladığını söyleyen Biden, bu planın neden bir sonuca ulaşmadığına ilişkin bir yorum yapmadı.

Biden, İsrail'in bölgedeki tehditlere karşı kendini savunma hakkı olduğunu anlatarak, buna karşılık İsrail ordusunun saldırılarında sivilleri hedef almamaya dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

İRAN'IN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

İran, ulusal güvenliğini hedef alan saldırılarına karşılık İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından gerçekleştirilen saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti. İran, saldırıda İsrail'e yüzlerce füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunulmuştu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu belirterek, "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin." ifadelerini kullanmıştı. Saldırının ardından Batı Kudüs'te dün bir sığınakta düzenlenen İsrail Kabinesi toplantısında İran'ın füze saldırısına karşılık verilmesinin kararlaştırıldığı ancak bu misillemenin ne şekilde olacağına dair karar verilmediği belirtilmişti.

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yayımladığı görüntülü açıklamasında, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
Kaynak: Haberler.com / Politika

Uluslararası İlişkiler Joe Biden Politika İsrail Dünya İran

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Yorumlar (7)

Emir Güler:

BU 2 KÖPEK BİRBİRİNİ IŞIRMAZ....

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Pompei Müftüsü:

Hem ayranım dökülmesin hem ……. Mesin ayağı

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Mete Han:

adam diyorki petrol rafinelerini kesin vuracak bilginiz olsun ey dünya

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Feda Meleni:

İsrail demek abd demektir boşuna polimik yapmayın insanların aklıyla oynamayın İsrail'i kuran abd dir

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yunus ceylan:

Admin ufak at ufak haber yapıyorsunuz çizgi film animasyon u değil 500 füze atmis tüm dünya haber kaynaklarına göre 180 ile 200 arasında olan bir rakamı 500 e çıkardınız

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Yücel AtaBir:

İsraille iran çok iyi anlaşıyor iran kocaman ama etkisiz balistik füzeler atıyor füzeler ışık çıkartıyor ama etki yok israil askeri havalimanlarına askeri birliklerine degil daağa taşa yolluyor . İsrailde ona ek olarak iranı hafiften okşayacak iran ile israil bir.kardeştir ama bunu bazı gözü iran sevgisi ile bürünenler anlayamaz anlaman için sahaya bak bir birlerini resmen ilerletiyorlar

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SeyYah Saruhanli:

hep biliyorlar ne nerde gözleri hep petrollerde savaşları başlatıp silahlar satıyorlar üstüne yıkılan ülkeyi soyuyorlar hırsızlar bunlar zengin böyle oldular zaten . inş birgün zeki biri cıkarda sunların oyununa oyun cevirir.

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