'9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama
Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Türkiye genelinde "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" düzenlenecek. Etkinliklerin "9 bölge" kapsamında yapılacağı açıklanırken, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman bu ifadenin sembolik anlamını detaylı biçimde kamuoyuyla paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Türkiye'de terörle mücadelede yeni bir toplumsal bilinç ve dayanışma sürecini başlatmak amacıyla, 81 ili kapsayan "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" düzenleyeceğini açıkladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin liderliğinde yürütülecek buluşmaların "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla organize edileceği belirtildi.

"9 BÖLGE, 81 İL" İFADESİ TARTIŞMA YARATTI

MHP'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada etkinliklerin "9 bölge, 81 il" çerçevesinde gerçekleştirileceği vurgulandı. Bu ifade sosyal medyada dikkat çekerken, kamuoyunda çeşitli yorumlara yol açtı.

AÇIKLAMA YAPILDI

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, tartışmalara neden olan "9 bölge" ifadesine ilişkin detaylı bir açıklama yaparak, sayının Türk tarihindeki ve partinin kurumsal yapısındaki sembolik önemine işaret etti. Büyükataman, yaptığı açıklamada "Türk mitolojisinde bazı sayılar kutsal özellikler taşır. Dokuz sayısı da bunlardan biridir. MHP açısından da dokuz sayısı çok anlamlıdır. Kurucu liderimiz Alparslan Türkeş'in ortaya koyduğu milli doktrin 9 Işık'tır. Sayın Bahçeli, bu ilkeler doğrultusunda mücadele vermektedir" ifadelerine yer verdi.

"PARTİMİZİN HEDEF ALINMASI..."

Büyükataman, geçmişte de partinin birçok bölge toplantısını "9 bölge" sistemine göre düzenlediğini hatırlattı. Sosyal medyada bazı çevrelerin "bölgesel ayrıştırma" imasıyla yönelttiği eleştirileri sert dille reddeden Büyükataman "Türklüğe ve milli doktrinimize atıfta bulunulan dokuz rakamı üzerinden partimizin hedef alınması ahlaksız bir karalama kampanyasıdır. Emperyalizmin aparatı olan sosyal medya kalemşörlerinin iddiaları ruh hastalığı halidir. Bu alçakların kalemlerinden cehalet ve hainlik damlamaktadır" dedi.

EKİM 2024'TE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATILDI

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekim 2024'te yaptığı bir çağrıyla "Terörsüz Türkiye" süreci için yeni bir siyasi ve toplumsal seferberlik başlatmıştı. PKK'nın silah bırakması sürecinde atılan adımlar ve devlet-millet bütünlüğü çerçevesinde yapılan çağrılar, MHP'nin bu yeni girişimiyle saha faaliyetlerine taşınıyor. Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde bilboardlara da yansıyan "9 bölge, 81 il" sloganı, partinin milli birlik vurgusunu sahaya taşıma hedefinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

İşte İsmet Büyükataman'ın o paylaşımı;

9 IŞIK DOKTRİNİ NEDİR?

9 Işık doktrini, 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin (CKMP), 1969 yılından itibaren de Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) programının temelini oluşturur. Türkeş bu tezini, başta kapitalizm, liberalizm ve komünizm olmak üzere yabancı doktrinler ve yönetim sistemlerine karşı bağımsız son Türk devletini koruyabilmek için, millî bir görüş etrafında birleşmek için ortaya koymuştur.

Bu ilkeler şunlardır:

  • Milliyetçilik
  • Ülkücülük
  • Ahlakçılık
  • İlimcilik
  • Toplumculuk
  • Köycülük
  • Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik
  • Gelişmecilik ve Halkçılık
  • Endüstricilik ve Teknikçilik
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok

Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıALİ OSMAN ÇELİK:

proje hazır geriye uygulaması kaldı maalesef

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

9 kere 9 = 81. Yani bu doğru ise.. demekki yıl 2028 de MHP ye oy vermeliyiz.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMelih İnce:

ibretlik günlerden geçiyoruz. büyük ve küçük ortak kendi arasında paslaşıyor. elbet her gecenin sabahı vardır. bugün mühür sizde, yarın da hesap sizde? yarınlar yokmuşcasına yaşayın bakalım

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Hade ordan!!!!!

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmed Ersayan:

Yanlışlıkla oldu dese daha kolaydi. Kıvırmış.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Çetiner:

Yok Artık 51.Bölge Area

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
