Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları başladı.

KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen program, Konya Sanayi Odası tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

"Konya'mız, bugün sanayinin kalbinin attığı bir üretim üssü haline geldi"

Programın açılış konuşmasını yapan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, "Bugün Türk savunma sanayinin kabiliyetine ve yerli üretim gücüne bir kez daha şahitlik edeceğiz. İçişleri Bakanlığımızın, Milli Savunma Bakanlığımızın, Savunma Sanayi Başkanlığımızın, ana sanayi firmalarımızın, Konya'dan ve şehir dışından katılan alt yüklenici ve tedarikçi firmalarımızın ürünlerini, teknolojilerini göreceğiz. 164 katılımcımızın, kurum ve kuruluşumuzun stant açtığı organizasyonumuz kapsamında, firmalarımız ikili iş görüşmeleri yaparak hem yeni iş birlikleri kuracaklar, hem de tedarikçi olmak isteyen firmalarımız için yepyeni bir sürecin kapısı buradan aralanacak. Ayrıca yarın bu alanda, Milli Savunma Bakanlığımızın, Savunma Sanayii Başkanlığımızın, Güney Afrika Ticaret, Sanayi ve Rekabetçilik Bakanlığı'nın ve 3. Ana Jet Üs Komutanlığımızın konferansları olacak. Firmalarımız, onaylı tedarikçi olma süreçlerine dahil en kapsamlı bilgileri, en yetkili isimlerden dinleyecekler. Ben; savunma sanayinin Anadolu'daki en büyük buluşması haline gelen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızın sektörümüz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bir zamanlar, tarımın bereketiyle anılan Konya'mız, bugün sanayinin kalbinin attığı bir üretim üssü haline geldi. 186 ülkeye, yıllık 3,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracatımızın yüzde 97'sini sanayi ürünleri oluşturuyor. Makine ve aksamları, otomotiv, savunma ve havacılık sanayi, kimya, plastik, gıda, demir-çelik, ayakkabı ve döküm gibi sektörlerde faaliyet gösteren, uluslararası başarıya ulaşmış güçlü firmalarımızla Türk sanayisine yön verir hale geldik. Pek çok sektörde Türkiye'nin öncü şehirleri arasındayız. Öyle ki; Türkiye'de makine sektörünün 4. büyük, otomotiv endüstrisinin 7. büyük, savunma ve havacılık sanayinin 4. büyük ihracatçısı konumuna ulaştık" dedi.

Savunmada yılın ilk 10 ayında 6.7 milyar dolarlık ihracat

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayiinde yılın ilk 10 ayında 6.7 milyar dolara ulaşmış bir ihracat rakamı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin toplam ihracatına bakıldığında ise 6.7 milyar dolar Türkiye'nin tüm ihracatının yaklaşık yüzde 3 buçuğunu karşılar duruma geldi. Biz özellikle yetişmiş insan kaynağımız, altyapımız, yenilikçi yaklaşımımız ve aldığımız sorumlulukları en iyisiyle üzerine getirme bilinciyle ortaya koyduğumuz gayretlerle bu oranın çok daha artacağını, platformlarımızın uluslararası alanda karşılığını buldukça hem teknolojik bağımsızlığımızla birlikte hem de ekonomik bağımsızlığımıza savunma sanayi olarak daha fazla değer katacağımızı biliyoruz. Savunma sanayinde bugün itibariyle 100 bin kişi çalıştığımızı söyleyebiliriz. Kilogram başı ihracatımız ortalamada 65 doların üzerinde. Bazı ürünlerimiz var ki 10 bin dolar, bazıları 20 bin dolar, 50 bin dolar üzeri kilogram başı ihracat değerine sahip ürünlerimiz var. İşte biz burada yerli, milli platformlarımızı, bu platformlarımızın içinde kullanılan alt sistemleri ve kritik komponentleri ürettikçe ve bunları ihraç ettikçe hem bu alanda çalışan kişi sayısının arttırılmasına hem de nitelikli üretim yapan firmaların arttırılmasına olan ihtiyacımızı her vesileyle ifade ediyoruz. İşte bu tip platformlar, bu tip tedarikçi buluşmaları bunlar için en büyük fırsatlar" şeklinde konuştu.

"PKK ile diğer isimlerdeki uzantıları ve iltisaklı tüm gruplar yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Konya'nın kadim tarihiyle bugünkü dinamizm ve gücünü birleştirerek üretim ve kalkınma yolculuğunda da öncü bir rol oynadığını, savunma sanayiinin de Konya'nın büyük katkılar sunduğu alanlardan biri olduğunu söyledi. Bakan Güler, Türkiye'nin yerli-milli savunma sanayisinin artan etkinliğiyle birlikte köklü tarihi birikimi, stratejik coğrafyası, etkin caydırıcı ve saygın ordusuyla bölgesinde ana aktör, dünyada ise prestij sahibi bir ülke haline geldiğini ifade ederek, "Tüm bu özellikleriyle Türkiye kendi güvenliğini teminat altına alma kudretinin yanında stratejik dış politikası, ikili askeri ilişkileri, krizleri yöneten ve çözüm üreten akılcı ve barış odaklı hamleleriyle pek çok bölgede güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlayan bir ülke konumundadır. Bu etkinlik ve gücümüzü muhafaza edebilmek ve daha da artırmak maksadıyla içerideki birlik ve beraberliğimizi tahkim etme ve pekiştirme gayretlerimizi de sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları devlet iradesiyle yürütülen Terörsüz Türkiye süreci bu politikamızın en somut yansımasıdır. Hedefimiz yıllardır ülkemizin daha fazla ilerlemesine engel teşkil eden ve milli kaynaklarımızın boş yere harcanmasına sebep olan terör belasından tamamıyla kurtulmaktır. Terörsüz bir Türkiye savunma sanayine, teknolojiye, AR-GE ve inovasyona daha fazla yatırımın yapıldığı, milletimizin alın terinin büyük kalkınma yatırımlarıyla karşılık bulduğu bir sürecin adıdır. Nitekim terör örgütünün aldığı fesih kararı kapsamında 26 Ekim'de yaptığı açıklamayla ülkemizden tamamen çekilme kararını sürecin işlerliği ve hızlanması adına kayda değer ve önemli buluyoruz. Ancak bir kez daha vurgulamak isterim ki PKK ile diğer isimlerdeki uzantıları ve iltisaklı tüm gruplar yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, koşulsuz ve en hızlı şekilde silahlarını tamamıyla teslim etmelidirler. Halihazırda sahadaki gelişmeleri büyük bir hassasiyetle yakından takip ediyor, ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gereken ne varsa kararlılıkla uyguluyoruz. Şu bir gerçek ki kim ne derse desin Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ve sizlerden de aldığımız destekle ülkemizi en üst düzeyde kalkındıracak aydınlık ve müreffeh bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Bu noktada 'güçlü savunma sanayii eşittir güçlü ve tam bağımsız Türkiye' şiarıyla ülkemizi daha muteber kılmak aynı zamanda bağımsız ve caydırıcı savunma kapasitemizi geliştirmek için her birimize hayati görevler düşüyor. Boşa geçirecek tek bir dakikamızın olmadığının bilinci ve başarının bir varış değil yolculuk olduğu anlayışıyla artan bir şevk ve gayretle çalışmalıyız.

"Savunma sanayii; egemenliğin zırhı, caydırıcılığın dili, barışın sigortasıdır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bugünün dünyasında, savunma teknolojilerinde Ar-Ge ve askeri harcamaların küresel ölçekte 2.7 trilyon doların üzerine çıkmış durumda olduğunu belirterek, "Savunma sanayii; egemenliğin zırhı, caydırıcılığın dili, barışın sigortasıdır. Bu alanda güçlü olmayanın, sözünün sınırları da dardır. Günümüz dünyasında haklı olmak tek başına yetmez; kuvvetli olmak da şarttır. Son 23 yılda Türkiye, savunma sanayiinde büyük bir paradigma değişimi yaşamıştır. Yerlilik oranını yüzde 20'lerden, yüzde 80'lerin üzerine taşıyan, tasarımdan seri üretime kadar, tüm zinciri millileştiren bir Türkiye doğmuştur. Bu başarı, yalnızca bir teknolojik atılım değil; aklın, sabrın ve inancın birleştiği bir medeniyet dirilişidir. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki: Artık Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri, Dünya piyasalarına damga vurmaktadır. Ancak küresel rekabetin hızlandığı bu çağda, Büyük ve Güçlü Türkiye için, daha çok çalışmamız, daha fazla üretmemiz ve inovasyona daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Türkiye Yüzyılı; güçlü devlet, rekabetçi ekonomi, tam bağımsız savunma vizyonudur. Bu vizyon; yalnızca merkezi idarenin değil, iş dünyasının, üniversitelerin, teknoparkların, odaların, girişimcilerin omuzlarında yükselecek. Hamd olsun, Her 'Konya Savunma Sanayi Tedarikçileri Buluşması', bir öncekinden daha çok güçleniyor. Katılımcı ülkeler, firmalar artıyor, iş görüşmeleri daha çok iş bağlantısına dönüşüyor. Bu tablo, Konya Sanayi Odası'nın vizyonunu, sanayicimizin kapasitesini ve Türkiye'nin savunma ekosistemindeki itibarını gözler önüne seriyor" diye konuştu.

Programda Konya Sanayi Odası ile Malezya Uluslararası İslam Ticaret ve Sanayi Odası arasında mutabakat zaptı da imzalandı. Mutabakat zaptını KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen ile Malezya Uluslararası İslam Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhamad Amin Fahmi Bin Solahuddin imza attı.

Programa, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, protokol mensupları, sanayiciler, yerli ve yabancı davetliler katıldı.

5-6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte, 160'ın üzerinde firma ve kurum stant açarak ürünlerini sergileyecek. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İspanya, Malezya, Güney Afrika, Tunus, Nijerya, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi 17 farklı ülkeden firma, büyükelçi, ataşe ve STK'lar etkinliğe katılacak. - KONYA