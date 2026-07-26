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Rapçi Uzay sahnede gözaltına alındı

Rapçi Uzay sahnede gözaltına alındı
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Kamuoyunda "Uzay" ismiyle tanınan rapçi Erol Can Güncü, İzmir'in Çeşme ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanına düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. Güncü hakkında, kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik yazıp seslendirdiği öne sürülen şarkı sözleri nedeniyle işlem başlatıldığı iddia edildi.

Kamuoyunda "Uzay" ismi ile olarak tanınan rapçi Erol Can Güncü, İzmir’in Çeşme ilçesinde gözaltına alındı.

SAHNE ALDIĞI ESNADA GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede faaliyet gösteren popüler bir eğlence mekanında program gerçekleştiren Erol Can Güncü'ye yönelik operasyon düzenledi. Bir beach club'da sahne aldığı esnada polis ekiplerince gözaltına alınan Güncü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANANLARA YÖNELİK ŞARKI YAZDI

Ünlü rapçinin kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik yazdığı ve seslendirdiği iddia edilen şarkı sözleri nedeniyle hakkında işlem başlatıldığı öne sürüldü. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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