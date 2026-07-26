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Fenerbahçe'ye Borussia Dortmund'dan beklediği haber geldi

Fenerbahçe'ye Borussia Dortmund'dan beklediği haber geldi
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Fenerbahçe'nin Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirrasy transferinin olumlu ilerlediği ve Alman ekibinin istediği bonservis bedelini düşürdüğü iddia edildi.

Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ve daha önce kadrosuna Vedat Muriqi'yi katan Fenerbahçe, bir forvet transferini daha bitirme noktasına getirdi. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Serhou Guirassy transferinde beklenen müjdeli haber geldi.

BONSERVİS BEDELİ DÜŞÜRÜLDÜ

Fenerbahçe ile Borussia Dortmund arasındaki pazarlıklarda önemli bir mesafe katedildi. Alman ekibi, oyuncu için talep ettiği bonservis bedelini 20-25 milyon Euro seviyelerine kadar çekti. 

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

Sarı-lacivertli yönetimin, 30 yaşındaki Fransız asıllı Gineli forvete yıllık 10 milyon Euro maaş teklif ettiği ve hem Guirassy hem de oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerin son derece olumlu ilerlediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla etkili bir performans sergileyen Serhou Guirassy, çıktığı 46 resmi maçta 22 gol atıp 6 da asist kaydetme başarısı gösterdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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