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İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar Haber Videosunu İzle
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar
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İzmir-Çeşme Otoyolu'nda çalışır vaziyetteki otomobilin üzerinde dans ederek o anları sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında adli süreç başlatıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan şahıslar hakkında resen soruşturma başlatan Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, jandarmaya şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi talimatı verdi.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nda hareket halindeki bir otomobilin üzerinde dans ederek görüntü çeken ve bunları sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında adli süreç başlatıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine savcılık harekete geçti.

OTOMOBİLİN ÜZERİNDE DANS ETTİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çalışır vaziyetteki bir otomobilin üzerinde bulunan kişilerin müzik eşliğinde dans ettiği görüldü. Hem kendi can güvenliklerini hem de trafikteki diğer sürücüleri riske atan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin gündem olmasının ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili "Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan resen soruşturma başlattı.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN JANDARMAYA TALİMAT

Soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve görüntülerde yer alan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla jandarma ekiplerine gerekli talimatların verildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Haberler.com
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