İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'nin rozet törenine 'figüran taşındı' iddiasına soruşturma

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, düzenlediği basın toplantısında, partinin dün gerçekleştirdiği katılım törenine ve "figüran üyeler" taşındığı yönündeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“FETÖ'VARİ TEZGAHIN SORUMLULARI KİMSE ORTAYA ÇIKARILMALIDIR"

Tekin, ortaya atılan iddiaların "kumpas" olduğunu savunarak, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Tekin, "Açık ve net söylüyorum; başta Gürsel Tekin ve arkadaşlarımız olmak üzere hiçbir kirli işin tarafı olmadık. Ne içeride ne dışarıda hiç kimseye tuzak kurmadık. Bu tuzağı kuran kimse kardeşim de olsa savcılar dibine kadar sonuna gitsin. Bu FETÖ'vari tezgahın sorumluları kimse ortaya çıkarılmalıdır" dedi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Sarıyer’de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır.”

Kaynak: Haberler.com