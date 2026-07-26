Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı
Sosyal medyada daha fazla beğeni ve izlenme alma arzusu bir cana daha mal oldu. İkinci kattaki balkondan bahçedeki küçük havuza atlamaya çalışan genç, mesafeyi hesaplayamayınca beton zemine şiddetle çakıldı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve tüm omurgası ile kaburgaları kırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.
- Sosyal medyada etkileşim almak için binanın ikinci katındaki balkondan havuza atlamaya çalışan genç, beton zemine çarparak ağır yaralandı.
- Hastaneye kaldırılan gençte omurga kırığı, kafatası travması ve akciğere saplanan kaburga kırığı tespit edildi.
- Genç, yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sosyal medyada daha fazla etkileşim almak amacıyla çekilen tehlikeli videolara bir yenisi daha eklendi. Binanın ikinci katındaki balkondan bahçedeki küçük havuza atlamaya çalışan genç, beton zemine şiddetle çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Sosyal medya platformlarında "beğeni" ve "izlenme" uğruna göze alınan tehlikeler bir kez daha trajediyle sonuçlandı. Yayınlanan dehşet verici görüntülerde, balkonda bir süre bekledikten sonra bahçedeki dar ve küçük havuza doğru atlayan gencin, mesafeyi ayarlayamayarak beton zemine ve havuz kenarına çarptığı anlar anbean kaydedildi.
HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Sert çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralanan gencin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin yapılan kontrollerinde; omurgasında kırıklar oluştuğu, kafatası travması geçirdiği ve kırılan kaburgalarının akciğerine saplandığı tespit edildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
SOSYAL MEDYA ÇILGINLIĞI CAN ALIYOR
Özellikle genç kitle arasında popüler olmak ve yüksek izlenme sayılarına ulaşmak için yapılan bu tür riskli hareketler, uzmanların tüm uyarılarına rağmen can almaya devam ediyor. Yaşanan acı olay, sosyal medyadaki tehlikeli akımların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.