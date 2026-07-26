Haberler

Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı

Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı Haber Videosunu İzle
Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyada daha fazla beğeni ve izlenme alma arzusu bir cana daha mal oldu. İkinci kattaki balkondan bahçedeki küçük havuza atlamaya çalışan genç, mesafeyi hesaplayamayınca beton zemine şiddetle çakıldı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve tüm omurgası ile kaburgaları kırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

  • Sosyal medyada etkileşim almak için binanın ikinci katındaki balkondan havuza atlamaya çalışan genç, beton zemine çarparak ağır yaralandı.
  • Hastaneye kaldırılan gençte omurga kırığı, kafatası travması ve akciğere saplanan kaburga kırığı tespit edildi.
  • Genç, yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sosyal medyada daha fazla etkileşim almak amacıyla çekilen tehlikeli videolara bir yenisi daha eklendi. Binanın ikinci katındaki balkondan bahçedeki küçük havuza atlamaya çalışan genç, beton zemine şiddetle çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Sosyal medya platformlarında "beğeni" ve "izlenme" uğruna göze alınan tehlikeler bir kez daha trajediyle sonuçlandı. Yayınlanan dehşet verici görüntülerde, balkonda bir süre bekledikten sonra bahçedeki dar ve küçük havuza doğru atlayan gencin, mesafeyi ayarlayamayarak beton zemine ve havuz kenarına çarptığı anlar anbean kaydedildi.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ 

Sert çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralanan gencin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin yapılan kontrollerinde; omurgasında kırıklar oluştuğu, kafatası travması geçirdiği ve kırılan kaburgalarının akciğerine saplandığı tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYA ÇILGINLIĞI CAN ALIYOR 

Özellikle genç kitle arasında popüler olmak ve yüksek izlenme sayılarına ulaşmak için yapılan bu tür riskli hareketler, uzmanların tüm uyarılarına rağmen can almaya devam ediyor. Yaşanan acı olay, sosyal medyadaki tehlikeli akımların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu

Yunan askeri itiraf etti! Türklere yönelik skandal talimat
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı

Tarihi felaketi yaşayan ülke acil kodu verdi, Türk uçakları havalandı!
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi

CHP'de Özgür Özel'in halefi belli oldu! İşte yeni grup başkanı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

Gülben Ergen de modaya uydu! "Neden?" sorusuna bu yanıtı verdi
Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları endişelendiren itiraf

Galatasaraylıları endişelendirdi!
Arsenal ile anılıyordu! Transfere dair tavrını ortaya koydu

Arsenal'le anılıyordu: Son kararını verdi!
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
İsrail güvenlik kabinesi, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verdi

İsrail tüm dünyanın beklediği kararı onayladı! Resmen Gazze'ye girecek
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor
Galatasaray'ın eski yıldızı Yusuf Demir'den sarı-kırmızılı takım için olay sözler

Galatasaray'ın eski yıldızından sarı-kırmızılı takım için olay sözler