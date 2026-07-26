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Galatasaray'dan Leao için Milan'a teklif! Anında yanıt geldi

Galatasaray'dan Leao için Milan'a teklif! Anında yanıt geldi
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Galatasaray, Rafael Leao için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı ancak Milan bu teklifi reddetti. Milan, oyuncuyu bonservisiyle kalıcı olarak satmak istiyor.

  • Galatasaray, Milan'a Rafael Leão için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
  • Milan, Galatasaray'ın kiralama teklifini reddetti ve Leão'yu bonservisiyle satmak istiyor.
  • Fenerbahçe, Leão için yaklaşık 100 milyon Euro teklif yaptığı iddialarını yalanladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leão’yu kadrosuna katmak için resmi hamlesini yaptı.

GALATASARAY'DAN MILAN'A TEKLİF

Di Marzio’nun haberine göre; Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki hücum oyuncusu için Milan kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

MILAN'DAN RET

Galatasaray’ın kiralama teklifine karşın İtalyan ekibinin bu formüle sıcak bakmadığı ve teklifi reddettiği belirtildi. Habere göre çizme temsilcisi, Milan formasıyla 31 resmi maça çıkan ve 13 gole katkı yapan Portekizli yıldızı doğrudan bonservisiyle satmak istiyor.

FENERBAHÇE İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Rafael Leao’nun ismi daha önce Fenerbahçe ile de anılmış ancak sarı-lacivertli kulüp iddiaları yalanlamıştı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, "Leao için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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