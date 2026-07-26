Haberler

Bursaspor tribünlerinden Arda Turan'a sevgi seli! Tüm stat o sesle inledi

Bursaspor tribünlerinden Arda Turan'a sevgi seli! Tüm stat o sesle inledi Haber Videosunu İzle
Bursaspor tribünlerinden Arda Turan'a sevgi seli! Tüm stat o sesle inledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Bursa'da oynanan mücadelede Arda Turan'a büyük sevgi gösterilerinde bulunuldu. Tribünler Arda Turan için, ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' tezahüratları yaptı.

  • Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
  • Bursaspor taraftarları, Arda Turan'a 'Türkiye seninle gurur duyuyor' tezahüratları yaparak sevgi gösterisinde bulundu.
  • Bursaspor kulüp yöneticileri, maç öncesinde Arda Turan'a çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Shakhtar Donetsk, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile karşı karşıya geldi. 

BURSA'DA ARDA TURAN'A YOĞUN İLGİ

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede skordan çok, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan’a gösterilen yoğun ilgi damga vurdu. Teknik direktörlük kariyerindeki başarılı grafiğini Ukrayna devinin başında sürdüren genç çalıştırıcı, yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Maç öncesinde stadyumu dolduran binlerce Bursasporlu taraftar, Arda Turan’ı tribünlere çağırarak uzun süre alkışladı.

''TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR''

Bursa tribünlerinin ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' tezahüratlarına kayıtsız kalmayan Arda Turan, tribünlere giderek taraftarları selamladı ve sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi. Genç teknik adamın duygusal anlar yaşadığı gözlenirken, Bursaspor kulüp yöneticileri de maç öncesinde Turan'a çiçek takdim ederek Türk futboluna kattığı değerlerden dolayı teşekkür etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı

Tarihi felaketi yaşayan ülke acil kodu verdi, Türk uçakları havalandı!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum'da köylülerden yeni kavşak isyanı: Her gün ölüm korkusu yaşıyoruz

Yeni yapıldı, köylüleri isyan ettirdi! Her gün ölüm korkusu yaşıyorlar
Tezgahın başına geçen Sefo'dan Bafra pidesine Samsunspor yorumu

Önlüğü takıp mutfağa giren ünlü rapçi ustalara taş çıkarttı

Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti

Ünlü oyuncu misafirhaneye yerleşti: Sebebi de kendisi açıkladı

Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor
Yılmaz Erdoğan ve Caner Erkin Alaçatı'da denizde halay çekti

İki ünlü ismin denizdeki şovuna gören dönüp bir daha baktı

Trabzonspor, Frankfurt'a farklı kaybetti

Trabzonspor, Bundesliga ekibine farklı kaybetti
e-Devlet'e giren herkes bunu kontrol etsin! Adınıza şirket kaydı çıkabilir

e-Devlet'e akın var! Milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor