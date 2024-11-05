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Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi devam ederken bir başka konsere 71 milyon ödendiği ortaya çıktı

Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi devam ederken bir başka konsere 71 milyon ödendiği ortaya çıktı
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29 Ekim etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira ödendiği iddiası tartışmaları devam ederken Ankara Büyükşehir'de yeni bir iddia ortaya çıktı. Büyükşehir belediyesinin başka bir konser için 71 milyon 520 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.

29 Ekim'de Ebru Gündeş konseri için 69 milyon lira ödendiği iddialarıyla gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başka bir konser için daha kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı.

YENİ İDDİA: MOR VE ÖTESİNE 71 MİLYON 520 BİN TL

Veryansın TV'de yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs 2024 tarihinde bayram kutlaması için konser planladı. Bunun için belediye Enfest Organizasyon Turizm İthalat İhracat İnşaat Taahhüt Limited Şirketi ile doğrudan ihale yoluyla anlaştı. İhale kanunun 22 b maddesi kapsamında yapılan anlaşmayla Enfest Organizasyon, Mor ve Ötesi adlı müzik grubunu Ankara'ya getirdi. Mor ve Ötesi'nin konseri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk Orman Çiftliğinde düzenlendi. O konser için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Enfest Organizasyonla yaptığı anlaşmanın ihale taahhüt kartı belgesi ortaya çıktı. Tarafların 8 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı sözleşmeye göre, keşif bedeli 59 milyon 600 bin TL olarak belirlendi. KDV ile birlikte ihale bedelinin 71 milyon 520 bin TL olduğu belgede yazıldı. Belgeye göre, işe başlama tarihinin 9 Mayıs 2024 olduğu, iş bitirme tarihinin ise 19 Mayıs olduğu görüldü.

MANSUR YAVAŞ'A AK PARTİLİ İSİMLERDEN TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 69 milyon liralık konserini organize eden organizasyon firması aynı zamanda Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını da yürüten ajans. Kayıtlara bakıldığında görünüyor. 71 milyon lira da başka bir konser için rock grubuna vermişler. Basına da yansıyan bilgilere göre Bu ajans, 2019'dan beri ABB konserlerini düzenliyor ve yalnızca 2024'te 30 konser organize etmiş. Mansur Yavaş da sözde olan bitenden habersizmiş gibi soruşturma açıp, iddiaları yalanlamış. Kendi belediyesindeki icraatlardan bihaber, alttan alta Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor.

69 milyon muamması yanıt bulmadan yeni iddia: Ankara Büyükşehir'den 71 milyonluk konser

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konser için 69 milyon TL'ye anlaşma yapan CHP'li Mansur Yavaş'ın mayıs ayında yine konser için 71 milyon TL ödediği ortaya çıktı. Ankara'ya çaktıkları bir çivi, dikili bir ağaçları yok. Ama para saçmada, har vurup harman savurmada sürekli rekor kırıyorlar. Ankara'ya ihanettir bu" dedi.

69 milyon muamması yanıt bulmadan yeni iddia: Ankara Büyükşehir'den 71 milyonluk konser

"EBRU GÜNDEŞ KONSERİ İÇİN 69 MİLYON LİRA HARCANDI"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verdiği Ebru Gündeş konseri tartışmaları da beraberinde getirdi. Konser için ünlü sanatçıya 69 milyon lira ödendiği iddia edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, inceleme başlatıldığını belirtti. Yavaş açıklamasında şunları söyledi: "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz. Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP LİDERİ ÖZEL: BU KONSER OLMAMALIYDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de konuya tepki göstererek, basına kapalı yapılan bir toplantıda "Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı" dediği iddia edildi.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıElif Güzel:

Asla inanmıyorum erken seçim yaklaşırken karalama kampanyası son gaz devam ediyor

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Haber YorumlarıCan:

Hepiniz aynısınız. En sonunda parti kurup başa geçeceğim .

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

vay anam vay yazıklar olsun.Millet bu haldeyken yazık çok yazik

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Haber YorumlarıMuharrem Hozar:

2 milyon dolar bile etmiyor tüm etkinler için normal. Geçmiş yönetimde Tek kalemde yapılmayan iş için mütahitlere ödenen onlarca milyon dolarlık işleri araştırmaya gelince herkes dilini yutuyor

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Haber YorumlarıDogrular:

Bizim millet sever çamur atmaya, o yüzden bataklığa batmışız

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Demek ki Mansur'a kara propaganda başlatıldı. Cumhur başkanlığı seçimlerine tek adayın Ekrem İmamoğlu olmasını istiyorlar. Mansur o zamana kadar yıpratılmalı diye düşünülüyor. Siyasetten nefret ediyorum.

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Haber Yorumlarıolcay uğuz:

Ne ayaksınız oğlum

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Haber YorumlarıMehmet Salih Serhan:

adına sanatçıya verilen 60 veya 70 milyon denilir.ama paralar fifti fifti devlet nasıl çarpılır böyle işte

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Sayın başkan sanata destek vermek istiyorsun ama sanatçı sana destek versin istiyorsa kendi parasız veya paralı konser versin bunların ağzına düşme kendileri olsa parayı hiç etmek için çok daha fazla harcarlar hiç umurlarında olmaz aman sen harcama

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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Yavaş yavaş sakin ol şampiyon bu nasıl bir para hırsı

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