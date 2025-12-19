2026 yılı bütçesi, TBMM Genel Kurulu'nda

'SANKİ BİN YIL ÖNCE ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA CHP'LİLER GELDİ'

Genel Kurul'da bütçe teklifinin 8'nci maddeleri üzerine görüşmeler sürerken söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, "Önce bir espriyle başlayalım. Sayın Oğuz Kaan Salıcı, 'AK Parti'nin iktidara 23 yıl önce geldiğini ama Türklerin Anadolu'ya bin yıl önce geldiğini' söyledi. Sanki bin yıl önce Orta Asya'dan Anadolu'ya CHP'liler geldi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Orta Asya'dan Anadolu'ya at sırtında CHP'liler mi geldi. Bağlamsız, bağlantısız, yanlış örneklerle halkı yanıltmaya çalışmamak gerekiyor. Sayın Sırrı Sakık da ilginç bir konuşma yaptı, sanki DEM Parti'sinin kongresinde gibi partisine ayar vermeye çalıştı. Sayın Sırrı Sakık, İmralı'ya gidemediği için partisine küskün. O nedenle, partisine demokrasi dersi vermeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

'BEN BARIŞIN EMRİNDEYİM'

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, AK Parti'li Cevizoğlu'na cevaben, "Ben burada bir sisteme eleştiri getirdim. Aslında, en büyük hedefim de sizdiniz. Kurduğunuz her cümlede, 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan' demeden cümle kuramıyorsunuz. Bakın, bir şey söyleyeyim size, benim bu parlamentoda bütün partilere eleştirimdir, partim de bu konuda bu eleştiriden payını alır. Eğer bir partide ön seçim yoksa bu demokrasinin ayıbıdır. Efendim, 'Siz İmralı'ya gitmediniz' Bakın, Sayın Cevizoğlu, ben nereye gittim biliyor musun? Şam'a gittim. Bütün barış görüşmelerinde oldum ama hep mutfakta oldum, benim böyle bir derdim yok. Ben her gün sahadayım, partimin emrindeyim, halkımın emrindeyim, barışın emrindeyim" diye konuştu.

'CEVİZ KABUĞU KADAR CİDDİYE ALMAM SİZİ'

Ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "1071'de Alparslan'ın orduları Malazgirt'te bir zafer kazandılar ve Türklere Anadolu'nun kapısını açtılar, orada CHP yoktu. Orada CHP yoktu ama 1920'de Yunan'ı denize dökerken o ordunun Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'tü. ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden kaynaklanan, Kuvay-ı Milliye'den köklerini alan, bir yıl sonra CHP olacak olan parti bu cumhuriyeti kurdu ve İstiklal Savaşı'nı kazandı. İşte bu, bizim onurumuzdur. Bakın, çok öyle ciddiye alacağım birisi değilsiniz, ceviz kabuğu kadar ciddiye almam sizi. Ama sizinle yaptığım son Halk TV programını hatırlıyorum; Kanal İstanbul'un vatana ihanet projesi olduğunu, Montrö'yü kaldırmak üzere tasarlandığını ve bu ihanetin baş senaristinin de Tayyip Erdoğan olduğunu siz göbeğiniz yırtılırcasına söylüyordunuz. ve bugün bu tartışmayı niye açıyorsunuz biliyor musunuz? Kapılandığınız yer iyice görsün istiyorsunuz" dedi.

'SİZ ATATÜRK'ÜN PARTİSİ DEĞİL İNÖNÜ'NÜN PARTİSİ OLDUNUZ'

AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşanırken konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, "Sayın Murat Emir'in, 'Ben Atatürkçüyüm, Atatürk'ün baş harfinin niye küçük olduğunu açıklayacağım' demesini bekliyordum. Şimdi, şunları söyleyeyim; ben Kanal İstanbul konusunda, CNN televizyonunda, sizin şu anda sanık İstanbul eski Belediye Başkanınız, 'Hiçbir Atatürkçü Kanal İstanbul'a 'Evet' diyemez' dediği zaman ona cevap vermek için, CNN'deki kayıtlar ortadadır. Dedim ki, 'Ben Kanal İstanbul'a 'evet' diyen bir Atatürkçüyüm' dedim orada. Ayrıca, 'Atatürkçülük sizin tekelinizde değil hatta bana göre Kanal İstanbul yetmez, Anadolu tarafına da bir başka kanal daha yapılması gerekiyor' bunu da söyledim. Ayrıca, Atatürkçülük konusunda tartışmadan kaçtığınızı anlıyorum. Atatürk'ü savunamazsınız. Siz CHP, cumhuriyeti kuran parti değildir, Atatürk kurmuştur cumhuriyeti. Tarihinizi okuyun önce. Atatürk Eylül 1923'te Cumhuriyet Halk Partisini kurmuş, 1 ay sonra da cumhuriyeti kurmuştur. Cumhuriyeti kuran parti CHP değildir. Siz, ayrıca, Atatürk'ün partisi değil İnönü'nün partisi oldunuz" değerlendirmesinde bulundu.

'BİR GÜNDE DEĞİŞENLERDEN İĞRENİYORUZ'

Tartışmalar sürerken CHP Grup Başkanvekili yeniden konuştu. Emir, "Herkesin tanık olduğu üzere, Kanal İstanbul için, 'İhanet projesidir' dediğini reddedemedi. Sonrasında, döndükten sonra CNN'de neler söylediğini anlattı; bu bir. İkincisi; arkadaşlar, bakın, bizim her siyasete saygımız var. 86 milyon başımızın tacıdır. Sağcısı, solcusu, ortası, muhafazakarı, milliyetçisi; hiçbiriyle sorunumuz olmaz. AK Partililerle de sorunumuz olmaz, zamanla görüşü değişenlerle de sorunumuz olmaz ama bir günde değişenlerden iğreniyoruz. Size de tavsiye ederim. Bakın, burada hiç kimsenin haddi, hakkı, bize soru soramaz. Bize bu konularda test yapamaz. Sen kimsin de soru soruyorsun. Bu cesareti kimden alıyorsun. Ne biliyorsan biliyorsun ama bu millet seni görüyor, bu halk seni değerlendirdi" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

CHP'li Emir'in konuşması esnasında AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirinin üzerine yürümeye başladı. Milletvekilleri kürsü önünde toplanırken Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime 10 dakika ara verdi.

'TÜRKİYE'DE İŞKENCEYE SIFIR TOLERANS VARDIR'

Aranın ardından yeniden toplanan Genel Kurul'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, cezaevleri şartları ile ilgili eleştiriler üzerine, "Türkiye'nin cezaevlerinde, bir kere, tecrit sistemi yoktur, işkence söz konusu değildir, işkenceye sıfır tolerans vardır. Bakınız, son 23 yılda yaptığımız yatırımlarla 409 cezaevini biz kapattık. İnsan haklarına uygun olmayan, insani şartlar yerine getirilmeyen cezaevlerinin tamamını kapattık. Diyarbakır Cezaevini hatırlayın, kültür merkezi haline geldi, Sinop Cezaevi kültür merkezi haline geldi. O acı hatıraların yaşandığı yerlerdi buralar ve cezaevlerimiz uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından da denetleniyor. Özellikle hasta hükümlü ve tutuklularla ilgili 'Ceza İnfaz Kanunu'muzun ilgili maddeleri çerçevesi içerisinde bunların tedavileriyle ilgili çalışmalar da yapılıyor" diye konuştu.

'İHA PARÇALARI İLE İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR'

Bakan Tunç, Karadeniz'de düşürülen İHA ile ilgili soru üzerine Milli Savunma Bakanı ile görüşme yaptıklarını kaydederek, "Tabii, Karadeniz üzerinden hava sahamıza girmek üzereyken takibe alındı ve uygun bir ortamda F-16'larımız tarafından düşürüldü. Tabii vurulunca küçük bir cihaz, çok küçük parçalara ayrıldı. Bu parçalarda da hangi ülkeye ait olduğuna dair bir iz bulunamadı ama bu parçalarla ilgili incelemenin devam ettiğini bizlere ifade etti" dedi.

'OLAYLARLA İLGİLİ GEREKLİ İDARİ, ADLİ SORUŞTURMALAR YAPILIYOR'

Bursa ve bazı stadyumlarda meydana gelen sloganlar ile ilgili konuşan Bakan Tunç, "Spor kardeşliktir, spor barıştır, sevgidir; dayanışmamızı daha da kuvvetlendirmemiz gereken evrensel bir değerdir. Spor asla ayrıştırmanın sebebi ve ötekileştirmenin aracı olmamalı, biz bu düşüncedeyiz. Hassas bir süreçten geçiyoruz, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıya ulaşmasını hepimiz istiyoruz, bu sürece zarar verecek herhangi bir tutum ve davranışın olmamasını istiyoruz; bu noktada, herkesin sorumlu davranması bu ülkenin ve bu milletin menfaatine olacaktır. Tabii, bu tür olaylar karşısında tepkimizi ortaya koyarken de bir genelleme yapmamak gerekir, burada da özellikle sürece zarar veren bir durum söz konusu olur; o nedenle, hepimizin, bu provokasyonlara gelmeden, özellikle ülkemizin huzur ve güvenliği için, geleceğimiz için sorumlu davranmamız gerekir; aksi takdirde ülkemiz zarar görür. Olaylarla ilgili gerekli idari, adli soruşturmalar yapılıyor; bu noktada, özellikle orada meydana gelen olaylarla alakalı yetkili kuruluşlar bunun üzerinde duruyor" değerlendirmesinde bulundu.

'BU BÜTÇE HALKI KORUYAN BİR BÜTÇEDİR'

Bakan Tunç, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, 'Bu bütçe halkı ezen bütçedir' sözleri ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın 24'üncü bütçesi. Demokrasi tarihimizde 24 bütçeyi art arda yapmak hiçbir iktidara, hiçbir lidere nasip olmadı ve ben de Parlamentoda, burada 16 bütçeye şahit olmuştum. Tabii, konuşmalarda bir farklılık yok. Hükümet icraatları anlatıyor, ülkede yapılan yatırımları anlatıyor; muhalefet de eleştiriyor. Burada halkı ezen bir bütçe değil, halkı koruyan bir bütçe söz konusu. Bütçenin rakamlarına baktığınız zaman, en fazla pay eğitime ayrılıyor; çocuklarımıza, geleceğimize ayrılıyor ve 2 trilyon 896 milyar lira çocuklarımızın eğitimi için harcanacak bu bütçede, 3 trilyon 307 milyar lira halkımızın sağlığı için harcanacak. Bu bütçede 917 milyar sosyal destek vatandaşlarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza, kadınların ve çocukların korunmasına harcanacak. Savunma harcamaları hep gündeme geldi, 1,2 trilyon lira sadece savunma sanayisine. Yine, üretimi desteklemek için üreticiye ve tarıma yönelik teşviklerle ilgili de 713 milyar lira. Bir de en önemlisi deprem afeti yaşadık, 11 vilayetimizin ayağa kaldırılması sürecini hep beraber gururla takip ediyoruz. Binaların teslim sürecine artık geldik ve bu noktada da özellikle depreme de bu sene yine 564 milyar lira kaynak aktarılacak. Geçen sene de yine bir o kadar para ayrılmıştı ve bu kaynaklar, milletimizin paraları yine milletimize bu bütçede aktarılıyor. O nedenle, halkı ezen değil, halkı, milletimizi koruyan bir bütçedir diğer bütçelerde olduğu gibi. ve inşallah nice bütçeler, böyle 24 değil, 34'lere ulaşsın, ülkemiz istikrar içerisinde büyüsün diyoruz."

8 MADDE KABUL EDİLDİ

Bakan Tunç'un milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından '2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi saat 11.00'da toplanmak üzere kapattı.