Bahçeli: Kavala, Soros'un kuryesi, Gezi Parkı olaylarının kışkırtıcısıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 büyükelçiğin ' Osman Kavala' açıklamasına tepki göstererek, "Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem de zillet ittifakını dürte dürte harekete geçirmiş, ağız birliği halinde konuşmalarını dayatmıştır. Kavala, Soros'un kuryesidir. Kavala, Gezi Parkı olaylarının finansörü, azmettiricisi, kışkırtıcısıdır. Kavala ile ilgili önerimiz ise şudur: Bu Sorosçu'nun mahkemesi karara bağlanır ve hüküm verilirse, önce cezasını Türkiye'de çekmesi, sonra da vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi artık milli bir zarurettir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, cumhuriyetin kutlu bir emanet, korunup kollanması gereken bir nimet olduğunu belirterek, "Cumhuriyetin mümeyyiz vasfı millet egemenliğine dayanması, demokrasiyi sistem olarak benimsemesidir. Rejim ile hükümet sistemi arasındaki farkı çarpıtmak için kara propaganda yapanlar, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devamlı surette hedef tahtasına koymuşlardır. 'Rejim değişti' diyerek yaygara koparanlar iflah olmaz bir yalancılığa, inkar edilemez bir önyargı hastalığına yakalanan gafillerdir. Halbuki gerçekte yegane değişen yönetim sistemidir, bu da cumhurun cumhuriyetle kenetlenip kucaklaşmasıyla başarılmıştır. Rejim başka hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Türkiye'de rejimin adı cumhuriyettir, hükümet sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Bu ikisini birbirine karıştıranların zihinleri fukara olduğu için akılları da ukaladır. 20'inci yüzyılın ilk çeyreğinde cumhuriyet rejimini kuran büyük Türk milleti, 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde de milli ve tarihi emanetlerle uyumlu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir. Lütfen benzerliğe dikkat buyurunuz; cumhuriyetle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olağan dışı şartlarda milletimizin haklı ve meşru iradesiyle tecelli etmiştir" dedi.

Bahçeli, F-16 uçaklarının modernizasyonuna ilişkin de, "ABD terör örgütü PKK/YPG'ye silah verirken, şu ana kadar Türkiye'nin ödediği F-15 uçaklarının parasını iadeye yanaşmamıştır. Bu ülke haydut devlet durumuna düşmek istemiyorsa, ya paramızı ya da bedelini ödediğimiz uçakları vermekle yükümlüdür. Türkiye geldiğimiz bu aşamada, 40 adet son model Blok 70 F-16 uçakla birlikte, 80 adet modernizasyon kiti satın alma talebini ABD'ye bildirmiştir. Bu uçakların ve kitlerin maliyeti 7 milyar dolar civarındadır. Envanterimizde bulunan F-16'ların bir bölümünün Blok-30 denilen kısmı miadını doldurmak üzeredir. ABD yönetimi S-400 konusunu Türkiye ile ilişkilerin ağırlık merkezi yapmıştır. Biden yönetimi, S-400 Füze ve Hava Savunma Sistemi konusundaki kararını '2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası' ile tescil etmiş, bu sorun çözülmeden Türkiye ikili ilişkiler bağlamında gündemindeki diğer sorunları ele almayacağını belgelemiştir. Türkiye, ABD'nin terör örgütlerine verdiği silahlardan rahatsız ve şikayetçidir. Her seferinde bu rahatsızlık muhatap ülkeye iletilmiştir. Ancak ABD'nin bu tepkimizi dikkate almadığı defalarca ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin kimden silah alacağının vize ve onay merci ABD değildir" diye konuştu.