POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 2021-2022 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yabancı yükseköğretim kurumlarına gönderilecek öğrencilerin seçimi, Polis Akademisi Erasmus+ Programı Uygulama Yönergesinin 4. Maddesinin (s) bendine göre oluşturulan "Polis Akademisi Başkanlığı Erasmus Programı Seçim Komisyonu" tarafından tamamlanmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından belirlenen asgari koşulları sağladıkları tespit edilen ve asil/yedek olarak hareketliliği gerçekleştirmeye hak kazanan öğrencilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

S. N. Adı Soyadı Birim Hareketlilik Çeşidi Yabancı Dil Puanı (%50) Not Ortalaması (%50) Şehit-Gazi Yakını Sonuç Asil/ Yedek 1 Bengisu DEMİRCAN ABE Staj 93, 750 (YDS) 97, 43/100

3, 89/4 __ 95, 590 ASİL 2 Onur AĞIRDİL GBE Öğrenim 81, 25 (YÖKDİL) 96, 96/100

3, 87/4 __ 89, 105 ASİL 3 Orkhan MAMMADLI GBE Öğrenim 68 (YABANCI DİL SINAVI) 88, 33/100

3, 50/4 __ 78, 165 ASİL 4 Sevilay ÇANKAYA ABE Öğrenim 66, 250 (YDS) 82, 03/100

3, 23/4 __ 74, 140 YEDEK 5 İrem TECİMAN ABE Öğrenim 75, 000

(e-YDS) 69, 20/100

2, 68/4 __ 72, 100 YEDEK Sıralamanın esas alındığı ölçüt listesi aşağıda sunulmuştur.

Ölçüt Ağırlıklı Puan Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden) Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden) Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +10 puan Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

Listede 2 (iki) öğrenci Öğrenci Öğrenim Hareketliliği-Asil, 2 (iki) öğrenci Öğrenci Öğrenim Hareketliliği-Yedek ve 1 (bir) öğrenci Staj Hareketliliği-Asil olmak üzere toplamda 5 (beş) kişi bulunmaktadır. Adaylar yukarıda yer alan ölçütler doğrultusunda puanlanmıştır.

* Faaliyete katılmaya asil olarak hak kazanan öğrenciler faaliyet bütçesindeki yeterli hibeye göre belirlenmiştir. Yedek kazanan öğrenciler ise hibe almaksızın kendi bütçeleri ile faaliyetlere katılım sağlayabilirler.

* Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Faaliyeti gerçekleştirmeye asil olarak hak kazanan öğrenciler, Polis Akademisi Başkanlığı ile anlaşmalı kurum listesine buradan ulaşabilir, gitmek istedikleri ülkelerle ilgili olarak Erasmus Ofisi ile erasmus@egm. gov. tr adresi üzerinden iletişime geçebilirler. Karşı kurumlar ile Erasmus+ Kurum Koordinatörü irtibat kuracaktır.

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca, gittikleri ülkeler için o yıl için geçerli Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirlenen aylık miktar üzerinden hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Hibe ödemeleri, öğrencilerin hareketlilik öncesi gerekli belgeleri tamamlaması akabinde % 70 ve hareketlilik sonrası gerekli belgelerin teslimi ve işlemlerin tamamlanması akabinde %30 olmak üzere toplamda 2 taksit olarak Avro cinsinden yapılır.

Öğrencinin, normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken durumlarda 7 (yedi) takvim gününden (hafta sonu dahil) fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden/ ülkeden) ayrıldığının tespit edilmesi, eğitim sonunda başarısız olması, OLS (Online Linguistic Support) sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almaması, katılımcı anketini doldurmaması durumlarında öğrenciye hibe ödenmeyebilir veya hibeden belli oranda kesinti yapılabilir. Faaliyet bittikten sonra hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerini teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve ödenen hibe geri alınır.

Kesintiler hakkında daha fazla bilgi için bkz. (Erasmus El Kitabı'nın 24. Sayfalarındaki ilgili kısımlar)

Dikkat : Söz konusu hareketliliğin "Sanal Hareketlilik" olarak gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir. Faaliyetin türü, gönderen ve ağırlayan kurumun anlaşması durumunda nihai hale gelecektir. Covid-19 Pandemisi nedeniyle hareketliliğin sanal ortamda yapılması durumunda kazananlar hibelendirilmeyecektir. Ancak, öğrenci sanal hareketliliğe kabul belgesi aldığı kurumun bulunduğu ülkede katılıyorsa hibelendirilecektir.

Faaliyet süresince doldurulması gerekli olan belgeler:

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için: Learning Agreement Student Mobility for Studies

Öğrenci Staj Hareketliliği için: Learning Agreement Student Mobility for Traineeships

İletişim

Erasmus Kurum Koordinatörü : 0 312 462 90 77

Erasmus Ofisi : 0 312 462 91 09-10-11

(İRTİBAT NUMARALARI SADECE POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI - ERASMUS FAALİYETLERİ İÇİN GEÇERLİDİR. SAYFADA YAYINLANAN DİĞER İLANLAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. )

Başvuru yapan öğrencilerin sonuca itiraz etmeleri durumunda Polis Akademisi Başkanlığı Dışilişkiler ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürlüğüne müraacatta bulunabilirler. Söz konusu itirazlar veya görüşler aynı zamanda e-posta yoluyla da iletilebilir.

Bahse konu Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği hibelendirilmesi 2020-1-TR01-KA103-081114 Proje Numaralı Sözleşme bütçesinden karşılanacaktır.

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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