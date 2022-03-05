Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü canlandıran oyuncu Hakan Dinçkol çıktı

Başrollerini Hazal Kaya, Selahhattin Paşalı, Tansu Biçer ve Engin Hepileri'nin paylaştığı Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, izleyiciyle buluşmaya başladı. Farklı konusuyla dikkat çeken dizide Mustafa Kemal Atatürk sahnesi dikkat çekti.

YARGI'NIN YILDIZI ÇIKTI

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde zamanda yolculuğa çıkan gazeteci Esra, Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşıyor. Atatürk'ü karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamayan Esra, kendisini Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan bir suikastin ortasında buluyor. Dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Cüneyt karakterine hayat veren Hakan Dinçkol canlandırdı.

"ATATÜRK'Ü OYNAMAK BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR"

Instagram hesabından dizideki fotoğraflarını paylaşan Dinçkol, "Bu rüyanın içinde olup, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü oynayabilmek benim için büyük gurur. Kamera önünde ve arkasında harika işler çıkaran bütün ekibe sonsuz sevgiler teşekkürler" dedi.