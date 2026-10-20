SPK Başkanı istifa etti, Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan sessizliğe büründü

SPK Başkanı istifa etti, Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan sessizliğe büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yüz binlerce kişiyi etkileyen fon vurgunu sonrası SPK Başkanı Mahmut Sütcü istifa ederken, yüzde 40 binlere varan artışları görmezden gelen ve balon şişerken süreci izlemekle yetinen Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan'ın sessizliği sürüyor.
- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü, yüz binlerce kişinin mağdur olduğu fon krizinin ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.
- Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ve Genel Müdür Korkmaz Ergun, olağandışı hisse hareketleri ve fon pozisyonlarına ilişkin kamuoyunu ikna edici açıklama yapmadı.
- AK Partili Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in de görevden ayrıldığını belirterek yeni istifaların gelebileceğini söyledi.
Yüz binlerce kişinin mağdur olduğu fon krizinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Hükümete yakın isimlerden "İstifaların devamı gelecek" yorumları yapılırken, süreç boyunca Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın sessizliğini koruması dikkat çekti.
BALON ŞİŞERKEN SÜRECİ İZLEMEKLE YETİNDİLER
Borsa İstanbul'da tüm fonların kontrolünü elinde bulunduran Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın, balon şişerken süreci izlemekle yetindi ve yüzde 40 binlere varan artışları görmezden geldi.
Arıcan ile Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'un, yaşanan olağandışı hisse hareketleri ve fon pozisyonlarına ilişkin kamuoyunu ikna edici bir açıklama yapmaması tepkilere neden oldu.
"KÜLLİYE'DEN TALİMAT BEKLEMEDEN VEDA ETSİNLER"
Borsa İstanbul Başkanı Arıcan sessizliğini korurken, AK Partili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yeni ayrılıkların yaşanabileceğine işaret eden çarpıcı bir açıklamada bulundu. SPK Başkanı Mahmut Sütçü ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in görevden ayrılmasını değerlendiren Tayyar, "Başka gidecekler de var. Hiç uzatmadan, Külliye'den talimat beklemeden veda etseler iyi olur, artık orada oturamazlar" ifadelerini kullandı.