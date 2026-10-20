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Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş

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Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
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Sarıgül ailesine yönelik yürütülen milyar Euroluk kara para aklama soruşturmasında bilirkişi incelemesi tamamlanırken, dosyaya giren ses kayıtlarında Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Ekrem İmamoğlu hakkında "Bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında, gazeteci Murat Ağırel, Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN SERT TEPKİ 

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, tutuklamaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini dile getirdi. Sarıgül, aile üyelerinin ve arkadaşlarının masumiyetinin ortaya çıkması için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Sarıgül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin her yurttaşının şerefi, onuru ve özgürlüğü devlete emanettir. Adalet sisteminin kişisel kin ve husumeti için yargıyı alet edenlere karşı vatandaşını korumasını beklerdim. Suçlamada bulunan şahısların ortaya koyduğu belgeler herhangi bir soruşturma işleminin açılmasını dahi gerektirmeyecek ölçüde sahte belgelerdir. Aile üyelerimin ve arkadaşlarımın masumiyeti ve haklılıklarının ortaya çıkması için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hukuka olan inancımızı yitirmeden, yargıya güvenmeye devam edeceğiz."

SÜREÇ NASIL BU NOKTAYA GELDİ?

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl tehdit ve milyonlarca Euroluk kriz üzerine yargı sürecini küresel boyuta taşıdı. Kai Precat, İspanya'nın Palma de Mallorca kentinde İspanya Ulusal Polisi nezdinde 6 Ekim 2026'da resmi suç duyurusunda bulundu. Eş zamanlı olarak Alman şirket vekillerinden avukat Frank Häberer'in de Almanya'daki Berlin, Landshut ve München I savcılıkları ile Avusturya ve İsviçre adli makamlarına başvurarak Türkiye merkezli para akışları hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

SES KAYDINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Sabah'ta Atakan Irmak imzalı habere göre; soruşturma dosyasına girdiği ve bilirkişi raporuyla çözümlendiği iddia edilen ses kaydında, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Alman iş insanlarının temsilcisi Sinan Çampınar arasında geçen diyaloglar yer aldı. 

"İMAMOĞLU'NUN BİZE YAPTIĞI KALLEŞLİĞİ..."

İddiaya göre söz konusu görüşmede yolsuzluk davasında tutuklu olan Ekrem İmamoğlu hedef alınırken, Mustafa Sarıgül'ün "İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz, sen canını sıkma" dediği, Çampınar'ın ise "Hakediyor başkanım. Bir kodeks vardı yola gittiğin adam satılmaz" sözlerine karşılık Sarıgül'ün "Şerefsiz" ifadesini kullandığı öne sürüldü.

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Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarınecmi tel:

Atatürk'ün partisini ne hale getirdiler hırsızlık yolsuzluk rüşvet fuhuş ne oldu ya bu partiye arkadaş gidin şuradan başka parti kurun ne yapıyorsanız yapın CHP'den elinizi çekin artık

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Haber YorumlarıSüper Çocuk:

Mustafa'ya Şişli yetmemiş ya da para çabuk erimiş. Uluslararası tokatçılığa başlamış ama sert kayaya toslamış:-)))

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