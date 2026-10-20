Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan

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Fransa'da protestoların ardından sokaklarda yaşanan kargaşanın ortasında bir kitapçı, diğer iş yerlerinden farklı bir görüntü sergiledi.

Dumanın kapladığı sokakta yerlere saçılmış çöpler ve kutular dikkat çekerken, kitapçının önünde oturan adam sakinliğini korudu. Çevresinde yaşananlara aldırış etmeden sandalyesinde oturan esnaf, elindeki yiyeceği yemeye devam etti.

DÜKKANINI KAPATMADI, MÜŞTERİLERİNİ BEKLEDİ

Kitapçının önündeki tabelada İngilizce "WELCOME / OPEN" (Hoş geldiniz / Açık) yazısı yer aldı. Sokaktaki kargaşaya rağmen kapısını açık tutan esnaf, müşterilerini beklemeyi sürdürdü.

İş yerinin vitrinindeki kitapların düzenli şekilde raflarda durması ve camlarının sağlam kalması dikkat çekti. Görüntüleri paylaşanlar, kitapçının yağmadan zarar görmeyen az sayıdaki iş yerinden biri olduğunu aktardı.

KİMSE İÇERİ GİRMEDİ

Kitapçının sahibi, çevredeki olaylara rağmen iş yerini kapatmadı. Müşterilerini içeri davet etmesine karşın dükkana kimsenin girmemesi ise ortaya ilginç bir manzara çıkardı.

FRANSA'DA NE OLMUŞTU?

Fransa'da 17 Ekim'de hayat pahalılığı, eğitim koşulları ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı yüz binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Başlangıçta barışçıl şekilde ilerleyen protestoların bazıları şiddet olaylarına dönüştü. Paris, Marsilya, Lyon, Bordeaux ve Nice başta olmak üzere birçok kentte maskeli gruplar mağazaların camlarını kırdı, iş yerlerini yağmaladı ve araçları ateşe verdi.

Lüks markaların mağazaları, süpermarketler, elektronik eşya satıcıları ve küçük işletmeler yağmaların hedefi oldu. Başkent Paris'te Rolex, Louis Vuitton, Gucci ve Dior gibi markaların mağazalarının bulunduğu alışveriş bölgelerinde de büyük hasar meydana geldi.

ZARAR GÖREN İŞ YERİ SAYISI 3 BİNE ULAŞTI

Fransa'da hafta sonu yaşanan olayların ekonomik bilançosu giderek ağırlaşıyor. İlk açıklamalarda yaklaşık 1.500 işletmenin etkilendiği belirtilirken 20 Ekim itibarıyla bu sayı en az 3 bine yükseldi.

Perakende sektörünün zararının yüz milyonlarca euroyu bulduğu değerlendirilirken sigorta şirketleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Bazı işletmeler kepenklerini kapatmak zorunda kalırken iş yeri sahipleri güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden şikayet etti.

2 BİN 400 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre hafta sonu yaşanan olaylarda yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmalarda çok sayıda polis yaralandı.

Hükümet, olaylara karışan kişilerin tespit edilmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. Yalnızca Paris bölgesinde yaklaşık 200 araştırmacı, güvenlik kameralarını ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri incelemek üzere görevlendirildi.

HÜKÜMETTEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HAMLESİ

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, yağma ve şiddet olaylarının önüne geçmek amacıyla bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmasını istedi. Lecornu, kamu düzeninin yeniden sağlanması için kapsamlı bir güvenlik operasyonu başlatıldığını açıklarken olağanüstü hal seçeneğinin de gerektiğinde değerlendirilebileceğini söyledi.

Hükümet ayrıca internet platformlarından çalıntı ürünlere ilişkin ilanları kaldırmalarını ve bu ürünleri satan kişilerin tespit edilmesi için güvenlik birimleriyle iş birliği yapmalarını istedi.

MACRON'DAN ŞİDDET OLAYLARINA TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestolar sırasında yaşanan yağma ve kundaklama olaylarını kınayarak sorumlular hakkında işlem yapılacağını açıkladı. Ülkede öğrenci örgütleri ve çeşitli protesto grupları yeni gösteriler için çağrı yaparken hükümet, hem kamu düzenini yeniden sağlamak hem de zarar gören işletmelere destek vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

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