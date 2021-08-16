Paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı "sütyen tartışması" yarattı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık konuşulan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bu kez de tabela altında verdiği poz nedeniyle konuşuldu. Öztel'in fotoğrafına "Bari sütyen giyseydin", "Sütyen seçimin yanlış" gibi yorumlar geldi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Daha önce "Ben kimsenin kadını olmadım" sözleriyle gündemde kalan Öztel, bu sefer de sütyen tercihi nedeniyle tartışma yarattı.

OF TABELASI ALTINDA POZ VERDİ

Zaman zaman kızlarını zaman zaman bikinili hallerini zaman zaman da gezdiği yerleri paylaşan Havva Öztel şu sıralar Karadeniz gezisi yapıyor.

Öztel'in bu pozu tartışmalara neden oldu

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak Of tabelası altından pozunu paylaşıp " Of'luyum demiş miydim? Of'lu Tellioğlu, hemi de oğlak" yorumunda bulundu.

FOTOĞRAFA YORUM YAĞDI

Öztel'in göbek üstü tercihinin yanında göğüs uçlarının belli olması da hayranlarının dikkatini çekti. Havva Öztel'in paylaşımına "Of ki Of!" yorumlarının yanında "Bari sütyen giyseydin", "Sütyen seçimin yanlış" gibi yorumlar da geldi.