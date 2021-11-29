PAÜ, İstihdamı Arttıracak Projenin Ortağı Oldu

DENİZLİ (Habermetre) - GEKA'nın "2021 Yılı Güdümlü Proje Desteği" kapsamında destek almaya hak kazanan ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi (Denizli OSB) Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan "Denizli Mesleki Eğitim ve Test Merkezi" projesi imza töreni, Denizli OSB'de gerçekleştirildi. Törene, Denizli Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Tosunoğlu, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, Denizli OSB Başkan Vekilleri Derya Baltalı, Necip Filiz, Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Uğurlu ve Cemalcan Sirkeci katıldı.

Törende konuşma yapan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu projede yer alan paydaşlara teşekkürlerini iletirken, başta sanayiciler olmak üzere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törende konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bu proje ile sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirileceğini hatırlatırken istihdama önemli katkıları olacağına değindi. Bu projeyi önemsediklerinin altını çizen Zolan, "Valimizi konu hakkındaki hassasiyeti için teşekkür ediyoruz. Üreten insanların ihtiyacını karşılamak önemli. Bu işin içinde Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin olması da çok önemli" diye konuştu.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ise konuşmasında kurulacak mesleki eğitim merkezi, atölyeler ve test merkezinden yetişecek gençlerin, eğitimleri sırasında yapacakları uygulamalar sayesinde iş bulma konusunda bir adım öne geçebileceklerine değindi. Erdoğan, projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Rektör Kutluhan: "Bu proje, şehirle bütünleşmiş olmamızın bir örneğidir"

Törende konuşma yapan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, yönetim anlayışı olarak üniversite-sanayi iş birliğine büyük önem verdiklerini hatırlatırken, hem eğitim hem de test merkezi kısmında PAÜ olarak aktif görev alacaklarını hatırlattı. Sanayinin kapılarını Üniversite'ye açmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Kutluhan: "Şehirle bütünleşmiş bir üniversite olmak, bizim en başından beri bir arzumuzdu. Bunun en önemli kısmı da şehrin tüm dinamikleri olan valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, sanayimiz, meslek odalarımız, organize sanayi bölgesi yönetimi, tüm bu bileşenlerle birlikte ortak bir imza attık. Bu proje, şehirle bütünleşmiş olmamızın bir örneğidir. Özellikle eğitim kısmında yer alacağımız projenin test kısmında da cihazlarımız ile yer alacağız. Projenin ana bileşenlerinden biri olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu proje ile birlikte sanayicimiz daha iyi bir noktaya gelecek. Aslında işin ana unsuru olan ve ara eleman olarak tabir ettiğimiz nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi konusu sanayicilerimizin bizlere dile getirdiği taleplerden bir tanesiydi. Organize sanayi bölgemiz ile ortak projelerimiz devam edecek. Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzu bu bölgeye taşımak istiyoruz. Buraya taşıdıktan sonra 2+2 modeli ile sanayi ile iç içe bir okul planlıyoruz. Projenin tüm paydaşlar ve sanayimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. " şeklinde konuştu.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise konuşmasında "Denizli adına çok önemli bir imza için buradayız. Bu çok ayrı bir mutluluk benim için. Birlikte düşünerek ve ortaklık kurarak Denizli için güzel adımlar atıyoruz. Hayırlı olsun. Burada ara eleman değil, ana elemanlar yetiştireceğiz. Denizlili gençlerimize ve sanayicilerimize katkı sağlayacak bu imza çok önemli. Denizlimize tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bir arada olursak, kentimize daha faydalı işler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

PAÜ Projede, Eğitim Ayağında Deneyimli Akademik Kadrosu, Teknik Alanda İse Cihazları ile Aktif Rol Alacak

Konuşmaların ardından proje protokolüne imzalar atıldı. GEKA'nın, İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı kapsamında yürütülecek proje ile Denizli'deki tekstil ve makine sektörleri başta olmak üzere, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağının geliştirilmesi, nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması ve sanayi sektörünün rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda; iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikte, değişen bilgi ve beceriye sahip ara eleman ihtiyacı yetiştirilecek ve Denizli sanayisi ile bölge geneline kazandırılacak. Proje'nin hedefleri doğrultusunda, yüksek sanayi dönüşümünün sağlanması için yenilik, girişimcilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitesini artırmaya yönelik yapının oluşturulması ve nitelikli işgücüne sahip etkin bir iş gücü piyasası oluşturulması için uygulamalı Denizli Mesleki Eğitim ve Test Merkezinin kurulması ve hizmete açılması planlanıyor. Projenin eğitim ayağında PAÜ'nün deneyimli akademik kadrosu güncel bilgi ve deneyimlerini paylaşacak; test merkezi kısmında ise PAÜ, bünyesinde bulunan teknik cihazları pratik eğitim için kullanıma sunacak.

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