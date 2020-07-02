Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
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Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı

Oyuncu Ozan Güven'in şiddet uyguladığı ileri sürülen sevgilisi Deniz Bulutsuz, vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı. Kavganın eski erkek arkadaşı üzerinden başladığını söyleyen Bulutsuz, "Üzerime oturup bir tane bana 20 tane kendine vurdu" dedi.

Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
02.07.2020 11:32 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:36

Ozan Güven bir süredir aşk yaşadığı Deniz Bulutsuz ile olaylı bir şekilde yollarını ayırdı. Güven'in kendisine bir saatten fazla şiddet uyguladığını söyleyen Bulutsuz, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Deniz Bulutsuz'un avukatı Mustafa Kurtuluş aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığına verdiği şikayet dilekçesinde Ozan Güven'in 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından yargılanması istendi. Bunların yanı sıra şiddet anının detayları da ortaya çıktı.

ELİNDEKİ KIRIK ABAJURU ALMAYA ÇALIŞIRKEN ÇENESİNDEN YARALANDI

Sözcü'de yer alan habere göre: Şikayet dilekçesinde 13 Haziran'da Ozan Güven'in evinde gerçekleştiği iddia edilen olay şöyle anlatıldı:

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven 12 Haziran'da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gitti. Sohbet sırasında Deniz Bulutsuz'un eski erkek arkadaşından konu açılınca Ozan Güven iddiaya göre herkesin önünde "Demek ki çok iyi s…." dedi. Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz, konuyu kapattı. İkiliyi Ozan Güven'in şoförü ikametgahına bıraktı. Deniz Bulutsuz kendisine söylenen sözlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ozan Güven bir anda bağırarak etraftaki eşyaları kırmaya başladı. Bulutsuz, Güven'in elindeki kırık abajuru almaya çalışırken çenesinden yaralandı.

Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı

ÇIPLAK AYAKLA EVDEN KAÇTI

Ozan Güven evden kaçmaya çalışan Bulutsuz'a engel oldu. Deniz Bulutsuz, ünlü oyuncunun saçlarından tutarak duvara vurması sonucu merdivenlerden yuvarlandığını ileri sürdü. Evden kanlar içinde ve çıplak ayaklarla kaçmayı başardığını belirten Deniz Bulutsuz, evin yakınlarında karşılaştığı Güven'in şoförünün kendisini bir arkadaşının evine bıraktığını dilekçesinde anlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENECEK

Dilekçede evdeki güvenlik kameralarının incelendiğinde olayın gerçekliğinin ortaya çıkacağı belirtilerek savcılıktan cep telefonlarının konumlarının incelenmesi de istendi. Darp raporu alan ve savcıya ifade veren Deniz Bulutsuz ifadesinde şunları anlattı: "Olay günü bana söylediği ağır sözlerinin ardından Ozan'ın evine gittik. Ozan alkol aldığından fütursuz ne dediğini bilmeyen bir hal alır. Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı."

"ÜZERİME OTURARAK SERT BİR TOKAT ATTI, SONRA DA KENDİNE VURDU"

Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. 'Bak sana bir tane vurdum, kendime yirmi kez vuruyorum' dedi."

Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı

"SAÇLARIMDAN TUTUP KAFAMI DUVARA VURDU"

"Evden kaçmaya çalıştım. Evin üst katındaki merdivenlerden inerken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm. Bacağım ve kalça kısmım dahil olmak üzere çok bölgeden yaralandım."

"KAFAMDAN AŞAĞI SU DÖKTÜ"

"Ozan pek çok eşyayı kırmıştı. Bu sırada yerde bulunan kırılmış cam parçalarından da hem ben hem Ozan yaralandı. Elimde su şişesi ile beklerken "Bana biraz su ver" dedim. Elindeki suyu kafamdan aşağıya dökerek, 'al sana su' dedi"

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

"Evden çıkmama izin vermeyerek 'Hiç bir yere gidemezsin. Burada kalacaksın, sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim' dedi. Cep telefonumu elimden alarak cebine koydu. Beni evde alıkoyduğu için çok büyük uğraşlarla ayakkabılarım olmadan evden çıktım. Şoförü beni araca alarak dolaştırdı. Bir benzinliğe uğrayarak su ve kolonya aldı. Evin yan sokağına giderek, ben araçta beklerken şoförü eşyalarımı aldı. Sonra da beni arkadaşımın evine bıraktı.

OZAN GÜVEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Deniz Bulutsuz'un şikayetinin ardından Ozan Güven de darp raporu aldı. Ozan Güven savcılığa verdiği ifadede ayrılmak isteyince kız arkadaşının oyununa geldiğini ileri sürdü. Ozan Güven ifadesinde şunları anlattı: "Kız arkadaşımla 12 Haziran'da bir restoranda yemek yedikten sonra Ramazan isimli arkadaşımın evine gittik. Sohbet ederken Deniz, 'Ben Ozan'la görüşmeye başladığımda erkek arkadaşımdan fiilen ayrılmamıştım. Çok güzel bir ilişkimiz vardı…' dedi. Ben de bunun üzerine 'Bunları anlatmaya ne gerek var Deniz. Nasıl seviştiğinizi de anlat bari…' dedim. Bu esnada Deniz ve ben birer kadeh içki içiyorduk. iddia ettiği gibi bir kelime kullanmadım. Sadece bunları söyledim. Daha sonra Deniz ve beni, şoförüm evime bıraktı. Şoförüm eve girmeden ayrıldı."

"EĞER AYRILIRSAN SENİ REZİL EDERİM"

"Eve gittik. Yatakta oturduk, konuştuk. Deniz bana, 'ayrılmak istiyorsun' dedi. Ben de ayrılmak istediğimi söyleyince 'Eğer ayrılırsan seni rezil ederim' dedi. Tartışmamız ilerledi. Ben yorganı çekerken Deniz de eliyle ittirdiği için komodinin üzerinde duran abajur yere düştü. Kırılmadı, sadece şapkası ayrıldı. Sapı Deniz'in elinde kaldı."

"ÇENESİNDEN YARALANDI BEN DE YARA BANDI YAPIŞTIRDIM"

"Deniz'in elindeki sapı tutarak, 'Ver ne yapıyorsun' dedim. Deniz bana 'Vuruyorsun' dedi. Abajurun sapını çekiştirirken Deniz'in çenesine çarptı. Çenesine yara bandı yapıştırdım. Bana "Seni Türkiye'ye rezil edeceğim, 'kadın döven adam' diye söyleyeceğim" dedi."

"TEHDİT ETMEDİM, DARP ETMEDİM, TELEFONUNU GASP ETMEDİM"

"Bana vurmaya başladı. Ellerini tuttum, yüzümden yaralandım. Şoförümü aradım Deniz'i götürmesini istedim. Öldürmekle tehdit ederek gitmesine engel olmadım. Kasten darp etmedim, sinkaflı sözler söylemedim. Telefonunu gasp etmedim. 13 haziranda Deniz, Whatsapp'tan bir grup kurarak arkadaşlarımı eklemiş ve darp edildiğine ilişkin fotoğrafları paylaşmış. Bir gün sonra ise ben ateşim çıktığı için hastaneye gittiğimde doktor darp izlerini görünce darp raporu tuttu. Amacım darp raporu almak değildi.

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