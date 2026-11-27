Şener Üşümezsoy'dan garip hareketler! Önce bacağına dokundu, sonra soyunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Deprem açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Jeoloji Mühendisi Şener Üşümezsoy, bu kez Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk oldu. Güzellik üzerine yapılan sohbet sırasında Ezmeci'nin ayak bileklerini inceleyen Üşümezsoy'un sözleri ve verdiği yanıtlar dikkat çekti.
- Jeoloji Mühendisi Şener Üşümezsoy, Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk oldu.
- Üşümezsoy, "Siz kendinize heykel diyormuşsunuz?" sorusuna "Heykelim ama göstermem" yanıtını verdi.
- Üşümezsoy, Ezmeci'ye "Ayak bileklerinin incelmesi lazım" ve "Ayak bileklerinin esnekliği güzel" değerlendirmelerinde bulundu.
Deprem konusundaki açıklamaları ve kendine has üslubuyla tanınan Jeoloji Mühendisi Şener Üşümezsoy, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Uzman Klinik Psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk olan Üşümezsoy, sohbet sırasında yaptığı yorumlarla dikkat çekti.
"HEYKELİM AMA GÖSTERMEM"
Programda güzellik anlayışı üzerine konuşulurken Esra Ezmeci, Üşümezsoy'a "Siz kendinize heykel diyormuşsunuz?" sorusunu yöneltti. Üşümezsoy ise bu soruya, "Heykelim ama göstermem. O tuzağa düşmem" yanıtını verdi.
AYAK BİLEKLERİNİ İNCELEYİP YORUM YAPTI
Programın ilerleyen dakikalarında Üşümezsoy'un Esra Ezmeci'nin fiziksel özelliklerine yönelik değerlendirmeleri de dikkat çekti. Ezmeci'ye "Sen güzel bir kadınsın. Ayak bileklerinin incelmesi lazım" diyen Üşümezsoy, Ezmeci'nin "Kilo var hocam bende" sözleri üzerine, "Kilo önemli değil. Ayak bileklerinin esnekliği güzel" ifadelerini kullandı.
YORUM YAĞDI: HOCA İŞİ GÜCÜ BIRAKTI
Üşümezsoy ile Ezmeci arasında geçen diyalog kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi. Programdaki görüntüleri izleyen kullanıcılar, ikilinin sohbetine ilişkin "Hoca işi gücü bıraktı", "Bu program hiç olmamış" ve "Görmez olsaydık" şeklinde yorumlar yaptı.