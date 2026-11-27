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Deprem konusundaki açıklamaları ve kendine has üslubuyla tanınan Jeoloji Mühendisi Şener Üşümezsoy, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Uzman Klinik Psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk olan Üşümezsoy, sohbet sırasında yaptığı yorumlarla dikkat çekti.

"HEYKELİM AMA GÖSTERMEM"

Programda güzellik anlayışı üzerine konuşulurken Esra Ezmeci, Üşümezsoy'a "Siz kendinize heykel diyormuşsunuz?" sorusunu yöneltti. Üşümezsoy ise bu soruya, "Heykelim ama göstermem. O tuzağa düşmem" yanıtını verdi.

AYAK BİLEKLERİNİ İNCELEYİP YORUM YAPTI

Programın ilerleyen dakikalarında Üşümezsoy'un Esra Ezmeci'nin fiziksel özelliklerine yönelik değerlendirmeleri de dikkat çekti. Ezmeci'ye "Sen güzel bir kadınsın. Ayak bileklerinin incelmesi lazım" diyen Üşümezsoy, Ezmeci'nin "Kilo var hocam bende" sözleri üzerine, "Kilo önemli değil. Ayak bileklerinin esnekliği güzel" ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI: HOCA İŞİ GÜCÜ BIRAKTI

Üşümezsoy ile Ezmeci arasında geçen diyalog kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi. Programdaki görüntüleri izleyen kullanıcılar, ikilinin sohbetine ilişkin "Hoca işi gücü bıraktı", "Bu program hiç olmamış" ve "Görmez olsaydık" şeklinde yorumlar yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi