Almanya'da Köln Yüksek Eyalet Mahkemesi, Katolik Kilisesi'ne bağlı Köln Başpiskoposluğu'nu, çocukken bir rahibin istismarına uğrayan 60 yaşındaki kadına 550 bin euro tazminat ödemeye mahkûm etti. DW'nin aktardığına göre bu, Almanya'da bir mahkemenin rahip istismarı mağduruna hükmettiği en yüksek tazminat.

ÖNCEKİ REKOR 300 BİN EUROYDU

Bugüne kadar mahkemelerin belirlediği en yüksek tutar, Köln Eyalet Mahkemesi'nin Haziran 2023'te yıllarca istismara uğrayan eski bir mihrap çocuğuna verdiği 300 bin euroydu. Melanie F. olarak anılan kadın daha önceki bir süreçte 360 bin euro aldığı için kendisine şimdi 190 bin euro daha ödenecek.

Mahkeme, tazminatın yüksek tutulmasında özellikle 15 yaşındaki kızın bilgisi ve rızası olmadan yapılan bir kürtajı gerekçe gösterdi. Kadın 800 ila 900 bin euro talep etmişti.

YETİMHANEDEN ALIP PAPAZ EVİNE GÖTÜRDÜ

1966 doğumlu Melanie F., 1970'lerin sonunda Bonn'da bir Katolik yetimhanesinde kalıyordu. O dönem ilahiyat öğrencisi olan ve yetimhanede gönüllü çalışan Bernd U., rahip olduktan sonra kızı ve iki yaş büyük bir erkek çocuğu yaşadığı papaz evine aldı. İstismar 1979'da başladı; rahip daha sonra iki çocuğun vasiliğini de üstlendi. Bu vasiliği dönemin Köln Başpiskoposu Kardinal Joseph Höffner onaylamıştı.

Bugün 74 yaşında olan Bernd U., 2022'de ayrı bir davada 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme onun toplam dokuz kız çocuğunu istismar ettiğini kabul etti; kilise de onu rahiplikten çıkardı.

KİLİSENİN SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Başpiskoposluk, rahibin suçlarını görevinden bağımsız, özel hayatındaki eylemler olarak gösteriyordu. 2023'teki ilk derece mahkemesi bu görüşü kabul etmişti. Yüksek mahkeme ise kararı bozdu ve rahiplik görevinin istismar için bir "örtü" olarak kullanıldığına hükmetti; bu nedenle kilise kurumsal olarak sorumlu tutuldu.

Melanie F. kararın ardından yıllarca süren hukuk mücadelesinin bitmesinden rahatladığını söyledi ve ekledi: "İnsan bunu bastıramıyor, onunla yaşıyor." Başpiskoposluk ise kararı "saygıyla" karşıladığını açıkladı.

Kilise hukukçusu Thomas Schüller kararın her iki kilise için de ciddi mali sonuçları olacağını söyledi. Mağdurun avukatının bürosu, daha yüksek tazminat için dava açmak isteyen yüzlerce kişinin kendilerine başvurduğunu belirtiyor.

Kaynak: DW

Kaynak: Deutsche Welle