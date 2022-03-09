Oyunculuğu bırakıp şarkıcı olan Serel Yereli, ilk klibi için jartiyer giyerek kamera karşısına geçti

Yıllar önce yayınlanan Bodrum Masalı dizisiyle ünlenen Serel Yereli, oyunculuğu bırakarak müzik kariyerine adım attı. Yereli, şimdilerde ilk klibinin çekimlerini yapıyor.

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla sık sık gündeme gelen ünlü isim, klibinde de jartiyer giydi. Klibi için birden farklı yerde çekim yapan Yereli, bir de küvete girdi. Instagram'da 457 bin takipçisi bulunan 26 yaşındaki Serel Yereli, klip çekiminden kareleri de yayınlamayı ihmal etmedi.

İşte Serel Yereli'nin klip çekiminden kareler...